В Кремле не обсуждался вопрос возвращения программы Ивана Урганта на Первый канал, сообщил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее издание «Верстка»* сообщило, что в администрации президента обсуждается возможность возобновления эфиров шоу «Вечерний Ургант».

«Нет. До сих пор не обсуждался. И это, прежде всего, вопрос редакционной политики Первого канала», — сказал Песков.

RTVI направил запрос Первому каналу.

«Верстка»* со ссылкой на источники сообщила, что Первый канал и представители администрации президента несколько месяцев якобы ведут переговоры о возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант». По данным собеседников издания, это может произойти «после перемирия» России и Украины или в случае прекращения боевых действий.

По словам одного из источников «Верстки»*, в случае возвращения шоу в эфир Урганту «каяться, скорее всего, не придется». Но в то же время, добавил собеседник издания, «обсуждается потеря “творческой независимости”», а также обновление команды ведущего. Сам Ургант якобы заявил одному из источников «Верстки»*, что понимает, каким будет шоу в случае возобновления эфиров. «Он печально так смотрел — типа понимаю, но без зрителей не могу», — приводит издание слова источника.

Кроме того, «Верстка»* со ссылкой на неназванного сотрудника администрации президента утверждает, что в Кремле якобы обсуждается некий план «Верни себе Россию 2021». Среди его пунктов якобы есть программа по «возвращению граждан, покинувших страну в период проведения специальной военной операции, но не совершивших противоправных действий». Источник заявил, что в первую очередь речь идет о частных предпринимателях, «колеблющихся» IT-специалистах, представителях среднего класса, которые не выступали против СВО.

В плане, который приводит один из источников издания, есть также пункт об «упрощении процедуры снятия статуса иностранного агента с физических лиц». По его словам, внесенным в реестр Минюста лицам могут предоставить «условный срок», в течение которого они получат шанс вернуться в Россию и «покаяться». В материале уточняется, что это лишь один из сценариев, поскольку «прорабатывается сразу несколько концепций».

При этом другие источники «Верстки»* считают, что речь идет о сценариях, которые вряд ли будут осуществлены, в том числе по поводу «амнистии» и массового снятия статуса иноагента.

Чем занимается Ургант после начала СВО

После начала СВО в феврале 2022 года Иван Ургант опубликовал в соцсетях пост с осуждением военных действий на Украине. В то же время программа «Вечерний Ургант» исчезла из эфира Первого канала. В пресс-службе канала заявили, что это произошло в связи с «важными общественно-политическими событиями».

Песков в апреле 2022 года охарактеризовал Урганта как человека, которого «не нужно записывать в пятую колонну».

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в “пятую колонну”», — сказал тогда он.

В декабре 2022 года онлайн-кинотеатр Kion убрал со своей площадки новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Урганта. Также сообщалось об отмене выступлений шоумена в России.

Отец телеведущего Андрей Ургант говорил в интервью RTVI, что «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай», добавив: «Читайте Гоголя “Ревизор”, там всё написано».

В марте 2025 года РИА Новости сообщило, что Ургант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. На эту публикацию отреагировал депутат Госдумы Николай Новичков, он направил обращение главе Минюста с просьбой рассмотреть основания для признания телеведущего иноагентом.

Позднее РИА Новости сообщило, что Ургант закрыл ИП в Париже. Сам шоумен заявил, что никуда не переезжает и бизнес не начинает.

* Издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов