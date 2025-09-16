Представители организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к президенту России Владимиру Путину с петицией, в которой потребовали лишить звания народной артистки певицу Аллу Пугачеву. Об этом изданию «Абзац» сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.

Инициатива вызвана интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой*. В петиции, в частности, утверждается, что певица проявила явное уважение к лидеру самопровозглашенной Ичкерии Джохару Дудаеву, который официально признан организатором террористической деятельности в России, а также позволила себе публичную деструктивную критику в адрес государственных органов.

Речь идет об интервью, опубликованном 10 августа, в котором Пугачева назвала Дудаева «приличным, порядочным и интеллигентным» человеком.

В организации расценили поведение и высказывания Пугачевой как порочащие высокое звание и подрывающие его ценность с точки зрения государственной безопасности и нравственных норм.

При этом в ФПБК не исключили, что слова артистки о Дудаеве могут содержать признаки публичного оправдания терроризма, что подпадает под действие соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Помимо этого, Пугачеву обвинили в дискредитации органов власти, вооруженных сил и внешней политики России.

После высказывания певицы о Дудаеве адвокат Александр Трещев подал против Пугачевой иск на 1,5 млрд рублей, сочтя себя оскорбленным как участник Афганской войны. Критике певицу также подвергли депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В частности, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что реакция на слова Пугачевой ожидаема, поскольку «многие раны тех лет еще кровоточат». Он отметил, что ветераны, с которыми работает комитет, обладают обостренным чувством справедливости и воспринимают такие высказывания как оскорбление.

В свою очередь первый зампред комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал Пугачеву «реликтом лихих 90-х», который «ментально застрял» в эпохе, когда террористы «ручкались с Ельциным в Кремле». Он напомнил о роли певицы в политике того времени и пожелал ей не возвращаться в эту сферу.

Наиболее жестко высказался Рамзан Кадыров. Он назвал Пугачеву «врагом народа» и обвинил ее в провокациях, заявив, что Дудаев своими амбициями принес чеченскому народу лишь бедствия и финансовый упадок. Глава республики также призвал певицу «оставить пустословие» и не бередить старые раны.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов