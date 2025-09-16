На прошлой неделе вышло большое интервью певицы Аллы Пугачёвой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой*. В ходе разговора речь зашла о лидере самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве, которого артистка назвала «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». После этого адвокат Александр Трещёв подал против Пугачёвой иск на 1,5 млрд рублей, сочтя себя оскорбленным как участник Афганской войны. Как на это отреагировали депутаты Госдумы — в материале RTVI.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил в разговоре с корреспондентом RTVI, что бурная реакция на оценку Дудаева со стороны Пугачёвой вполне ожидаема. По словам парламентария, в свете происходящего «реплики звезд из-за рубежа воспринимаются особенно остро, особенно когда речь идет о мрачных страницах нашей истории».

Нилов рассказал, что возглавляемый им комитет много работает с ветеранами боевых действий. Депутат охарактеризовал их как «людей с обостренным чувством долга и справедливости». Исходя из этого, Нилов считает неудивительным то, что один из ветеранов расценил подобное обсуждение событий на Северном Кавказе как оскорбительное.

«Многие раны тех лет еще не зажили, еще кровоточат. И Пугачёва, очевидно, нажала на одну из них. Только недавно мы проводили выездное заседание нашего Комитета в Грозном, и там, конечно, все это ощущается еще острее на фоне так непросто давшихся достижений в виде мира и восстановления региона», — сказал Ярослав Нилов.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в беседе с RTVI предположил, что Пугачёва застряла в 90-х, когда «террористы ручкались в Кремле» с Ельциным.

«Глядя на Аллу Борисовну, она, как реликт лихих девяностых, законсервировалась, забальзамировалась и, видимо, и ментально живет в той же эпохе. А в ту эпоху террористы ручкались с Борисом Николаевичем в Кремле, подписывали мирные соглашения, им говорилось, что берите суверенитет сколько хочешь, вот она в этой эпохе, и, как говорится, заморозилась», — сказал депутат.

Обухов пожелал певице не возвращаться в политику, считая, что она там «плохо наследила».

«Мы помним её песенку, рекламирующую ельцинский референдум: «Да, да, нет, да», когда призывали распустить парламент и выразить доверие Гайдару и Ельцину, и эта песенка была главным агитационным продуктом Ельцина и Гайдара в поддержку вот этого референдума. После этой её песенки расстреляли парламент, и была мини-гражданская война в центре Москвы в 93 году», — заявил депутат.

Вечером 15 сентября на слова Пугачёвой отреагировал также глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший певицу, «врагом народа» и «предателем». Он возмутился, что певица позволяет себе размышлять «по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».

«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров посоветовал Пугачёвой оставить свое «пустословие где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов