Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин подал иск о защите чести и достоинства певице Алле Пугачевой после ее интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Иск зарегистрирован в Одинцовском городском суде Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пока иск оставлен без движения.

«Она позволила себе в мой адрес слова, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию. Требую в качестве компенсации дать публичное опровержение и выплатить 5 млн рублей», — объяснил Бородин изданию NEWS.ru суть своего иска.

Ранее ФБПК создал петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить лишить Пугачеву звания народной артистки СССР из-за слов о лидере самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве. Бородин также говорил, что намерен обратиться по этому поводу в прокуратуру.

В первом крупном интервью с начала боевых действий на Украине Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление в связи с тем, что в свое время не оказала ему помощь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал певицу «врагом народа» и «предателем», а ее слова о Дудаеве ― «жалким пустословием артистки, которая абсолютно не разбирается в теме».

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев попросил Минюст проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма. С таким же требованием в Генпрокуратуру обратился адвокат, участник боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Он также подал против Пугачевой два иска на 1,5 млрд рублей.

«Я посчитал, что она не просто выражала свое мнение. Ну к чему там Дудаева было упоминать? Я знаю, для чего это интервью записывалось, я вижу работу спецслужб, я разбираюсь в искусстве войны», — сказал Трещев MSK1.ru.

Истец счел, что певица в интервью порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы. Трещев заявил, что намерен оставить себе один рубль в случае удовлетворения иска, а остальные средства перечислить в бюджет на нужды ветеранов.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов

Дарья Кирюхина