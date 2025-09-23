Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой проверить высказывания народной артистки СССР Аллы Пугачевой на экстремизм. Поводом для обращения стали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в ее первом после отъезда из России интервью. Копия письма Хамзаева есть в распоряжении RTVI.

Хамзаев в своем обращении отметил, что к нему поступило большое количество обращений граждан с просьбой провести проверку деятельности Пугачевой в связи с ее высказываниями, сделанными в интервью.

«Подобные высказывания вызвали широкий общественный резонанс, повлекли многочисленные обсуждения в профессиональном сообществе в целом, а также подверглись критике с точки зрения этики публичных выступлений», — говорится в письме депутата.

Положительная характеристика лица, признанного террористом и руководителем запрещенной в России организации, может содержать признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности, указал Хамзаев. В связи с этим он попросил Чуйченко провести правовую экспертизу высказываний певицы на предмет наличия в них признаков экстремистской деятельности и нарушений законодательства об иностранных агентах.

В опубликованном в начале сентября интервью Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», выразив сожаление по поводу того, что в свое время не смогла оказать ему помощь.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек. А жена какая! Она звонила мне, думала, будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, заявила, что не стоит воспринимать певицу как «гуру по всем вопросам». По утверждению дипломата, в словах артистки «нет ничего эксклюзивного, ничего особо мудрого».

Ранее адвокат Александр Трещев сообщил RT, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению обращение с просьбой проверить слова Пугачевой на оправдание терроризма.

В мае замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что оснований для признания Пугачевой иноагентом нет. По его словам, это объясняется отсутствием нарушений законодательства с ее стороны. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.