Не стоит воспринимать народную артистку СССР Аллу Пугачеву как «гуру по всем вопросам», заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавнее интервью певицы, в котором та назвала главу самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохара Дудаева «интеллигентным человеком».

По словам Захаровой, в этом высказывании Пугачевой «нет ничего эксклюзивного, ничего особо мудрого». Дипломат процитировала фразу из Священного писания — «Не сотвори себе кумира» — и призвала россиян «не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали».

«Не надо было додумывать того, чего нет. Не надо придумывать, что человек, который является представителем профессии, не связанной профессионально, с точки зрения образования, с точки зрения опыта с строительством государства, с государственной службой, с военной службой, может стать вот таким вот гуру по всем вопросам», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Пугачева дала первое после отъезда из России интервью. В нем она назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», выразив сожаление по поводу того, что в свое время не смогла оказать ему помощь.

После этого представители организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) во главе с его руководителем Виталием Бородиным обратились к президенту России Владимиру Путину с петицией, в которой потребовали лишить Пугачеву звания народной артистки. Актер Леонид Ярмольник и продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RTVI выступили против этой идеи, сравнив ее с выносом тела Ленина из Мавзолея.