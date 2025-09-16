Актер Леонид Ярмольник и продюсер Иосиф Пригожин заявили RTVI, что они выступают против идеи лишения певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР. Ранее такую петицию создал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, чтобы в дальнейшем обратиться к президенту России Владимиру Путину.

По мнению Бородина, Пугачева в своем недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой* «оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву». Он считает, что певица «утратила право на уважение и звание народной артистки России», а также «предала нашу страну, предала соотечественников».

«Если честно, то однозначно я против того, чтобы ее лишали звания, потому что это совершенно из разной категории вещи. Те терки и те проблемы, которые существуют, никак не касаются таланта и заслуг Аллы Борисовны. Я думаю так», — заявил Ярмольник.

Иосиф Пригожин заявил RTVI, что он отрицательно относится к тому, чтобы лишать Пугачеву ее регалий.

«Потому что все заслуги, которые были, они были в прошлом, поэтому отнимать за прошлое, ну как бы… Она последняя артистка Советского Союза. Я ее не защищаю, мне многое не нравится во всем этом деле, но, тем не менее, я считаю, что это не совсем правильно», — подчеркнул продюсер.

Он также выразил уверенность, что никто Пугачеву не лишит ее званий.

«Я убежден в этом. Извините, что сравниваю, но Ленина же не вывозят из мавзолея. Она в каком-то смысле была фундаментальна, да. Тут есть какие-то свои разногласия, принципиальные соображения. Они нам не нравятся, они расходятся с нами, с нашими мыслями какими-то, где-то что-то. Но это не повод, чтобы отнимать то, что было заработано», — заключил продюсер.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов