Народной артистке СССР Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Джохаре Дудаеве в ее первом после отъезда из России интервью, пишет телеграм-канал SHOT. По данным канала, в отношении певицы проводится проверка на оправдание терроризма (ст. 205.2 УК).

Как утверждает SHOT, поводом для возбуждения дела в отношении Пугачевой могут стать ее слова о том, что глава самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохар Дудаев был «приличным, порядочным, интеллигентным человеком», а также другие высказывания о нем «в положительном ключе».

«Теперь артистке может грозить до пяти лет колонии. Проводится проверка, — говорится в публикации.

О том, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению обращение с просьбой проверить слова Пугачевой на оправдание терроризма, ранее сообщил RT адвокат Александр Трещев со ссылкой на ответ ведомства. Он также попросил проверить артистку на экстремизм и фейки о российской армии. До этого Трещев подал иск в суд с требованием взыскать с Пугачевой 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда. По его словам, певица своими высказываниями в интервью оскорбила его как участника Афганской войны, а также других ветеранов боевых действий.

Первое после начала боевых действий на Украине интервью Пугачевой было опубликовано в Сети 10 сентября. В нем певица рассказала о причинах отъезда из России и последствиях объявления ее мужа Максима Галкина* иноагентом. Среди прочего Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», выразив сожаление по поводу того, что в свое время не смогла оказать ему помощь.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек. А жена какая! Она звонила мне, думала, будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, заявила, что не стоит воспринимать певицу как «гуру по всем вопросам». По словам дипломата, в словах артистки «нет ничего эксклюзивного, ничего особо мудрого».

Сама Пугачева после интервью выложила пост, в котором написала, что у нее пропал «минутный порыв говорить».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов