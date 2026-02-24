Продюсер Сергей Дворцов подтвердил «Газете.Ru» слова актера Алексея Огурцова о том, что популярная эстрадная певица Алла Пугачева планирует вернуться в Россию уже этой весной.

По словам Дворцова, в кругах шоу-бизнеса действительно ходят разговоры о скором визите певицы, которая намеревается приехать в Москву для участия в своем традиционном проекте, связанном с наступлением весны.

Однако продюсер подчеркнул, что этот приезд не следует расценивать как окончательное возвращение артистки на родину. Он выразил мнение, что для полноценного восстановления доверия Пугачевой придется приложить значительные усилия, поскольку ни публика, ни коллеги по цеху пока не готовы принять ее обратно.

По мнению Дворцова, певице необходимо будет сделать крупные пожертвования на специальную военную операцию и благотворительность, а также лично посетить госпитали и места нахождения раненых бойцов, проявив милосердие.

Продюсер отметил, что Пугачевой предстоит долго замаливать свою вину, так как около половины населения страны не ждет ее возвращения. При этом он добавил, что значительная часть шоу-бизнеса, напротив, была рада отъезду певицы, поскольку это дало возможность другим артистам дышать свободнее без ее подавляющего влияния.

Ранее актер Алексей Огурцов в интервью Вячеславу Манучарову выразил уверенность в скором возвращении Пугачевой, предположив, что соотечественники смогут простить ее в случае искреннего раскаяния. Кроме того, Огурцов выразил мнение, что российская публика примет обратно и других эмигрировавших артистов.

Отъезд Пугачевой из России

После начала СВО многие российские знаменитости, включая Пугачеву и ее супруга, покинули страну. Изначально пара проживала в Израиле, однако была вынуждена перебраться на Кипр в связи с началом ракетных обстрелов со стороны движения ХАМАС.

В сентябре 2025 года Пугачева в интервью объяснила причины своего отъезда из России и назвала лидера самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева, который выступал за независимость Чечни от России, «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

По данным SHOT, эти слова стали основанием для проверки в отношении певицы по статье об оправдании терроризма, а в Госдуме просили проверить их на экстремизм.

После этого юрист и ветеран афганской войны Александр Трещев предпринял серию попыток подать иск к Пугачевой о взыскании 1,5 млрд рублей за моральный вред.

Первый иск, поданный 15 сентября, был оставлен без движения Савеловским районным судом Москвы 24 сентября. Однако 29 сентября Тверской районный суд зарегистрировал аналогичное заявление, а на следующий день еще один иск был принят Одинцовским судом Московской области.

2 октября Тверской суд вернул исковое заявление Трещева, но это не остановило юриста — 13 октября он в четвертый раз подал идентичные иски сразу в три суда, подтвердив, что основания для взыскания остаются прежними.