Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила отправить народной артистке СССР Алле Пугачевой книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази, посвященную событиям в Донбассе. С этим предложением она выступила в ходе презентации книги «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста», сообщает ТАСС.

Говоря о книге Бертолази, Захарова упомянула о гражданах России, которые не отказались от своего гражданства и выразили беспокойство за состояние страны, считая, что «им просто на расстоянии виднее, что у нас происходит».

«А почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров», — заявила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала таких россиян «отъехавшими», пояснив, что использует это слово не только в значении отъезда из России, но также и как «медицинский термин».

Захарова также предположила, что Пугачевой может быть интересна книга Бертолази и пообещала передать ее через посла России на Кипре Мурата Зязикова.

«Пусть почитает», — добавила она.

Захарова отметила, что в отличие от россиян, которые «претендуют на то, что они нас будут поучать, вправлять нам мозги», итальянский корреспондент наблюдал события на территории Донецкой и Луганской народных республик на протяжении 11 лет.

«Это не то, что они чирикнули и замолчали. Чувствуется по всем их статьям, интервью, ведению соцсетей, что они эту удочку закидывают на несколько лет вперед», — сказала Захарова.

Она выразила уверенность в том, что покинувшие страну россияне, критикующие политику руководства страны, должны ознакомиться с текстами иностранцев, отправившихся в Донецк и Луганск, «чтобы спасать жизни других, а не свои».

«И пусть они читают эту книгу, и пусть они попробуют потом что-то сказать. Они же сейчас верят западным европейцам. Они же сейчас у них просят паспорта, виды на жительство, помощь, концертные площадки по дешевке, театрики, чтобы их там показывали», — отметила представитель МИД.

Захарова также заявила, что в отличие от представителей Европы, «которые подбрасывают косточки периодически в их будочки», Бертолази знаком с происходящим в ДНР и ЛНР «изнутри».

Помимо этого, она обвинила руководство стран ЕС в обмане собственных граждан, который она назвала колоссальной мистификацией, создающей у европейцев ложное представление об обстановке в международной политике, связанной с российско-украинским конфликтом.

Говоря о покинувших свою страну россиянах, Захарова также напомнила о словах патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который говорил об ответственности человека перед Богом за слова, которые он «распространяет на многих».

Представитель МИД также обратилась к публичным лицам с призывом серьезно относиться к заявлением, обращенным к широкой аудитории, так как они способны «смущать сердца людей».

Отъезд Пугачевой из России и скандальное интервью

После объявления специальной военной операции многие российские знаменитости, включая Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина*, покинули страну. Изначально пара проживала в Израиле, однако была вынуждена перебраться на Кипр в связи с началом ракетных обстрелов со стороны движения ХАМАС.

В сентябре 2025 года Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* объяснила причины своего отъезда из России и высказалась о признании ее супруга Максима Галкина* иноагентом. Во время беседы певица назвала лидера самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева, который выступал за независимость Чечни от России, «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

По данным издания SHOT, эти слова стали основанием для проверки в отношении Пугачевой по статье об оправдании терроризма.

После этого юрист и ветеран афганской войны Александр Трещев предпринял серию попыток подать иск к Пугачевой о взыскании 1,5 млрд рублей за моральный вред. Первый иск, поданный 15 сентября, был оставлен без движения Савеловским районным судом Москвы 24 сентября. Однако 29 сентября Тверской районный суд зарегистрировал аналогичное заявление, а на следующий день еще один иск был принят Одинцовским судом Московской области.

2 октября Тверской суд вернул исковое заявление Трещева, но это не остановило юриста — 13 октября он в четвертый раз подал идентичные иски сразу в три суда, подтвердив, что основания для взыскания остаются прежними.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов