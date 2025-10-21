Адвокат и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев намерен добиться компенсации морального ущерба от певицы Аллы Пугачевой за «позитивные слова» о Джохаре Дудаеве. Об этом он рассказал в беседе с Инфо24.

По словам истца, Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать дело, так как Пугачева не проживает на этой территории. Трещев добавил, что следом он обратился в Пресненский районный суд Москвы.

«Я думаю, что на днях суд вынужден будет принять [иск], потому что каждый из этих судов хватается постыдно за соломинку, чтобы по надуманным основаниям хотя бы немного отсрочить неизбежное. А неизбежное — только одно. Ни у кого не должно быть никаких сомнений — мы доведем все до конца», — рассказал Трещев.

Адвокат утверждает, что суды специально откладывают рассмотрение дела и предполагает, что в этом замешаны «некоторые силы». Однако юрист уверен, что ему удастся добиться продвижения уголовного процесса.

Александр Трещев — российский адвокат. Согласно информации на его сайте, а также сообщениям в СМИ, Он служил в Афганистане и был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также афганским орденом «Звезда». В 2000-х и 2010-х участвовал в телевизионных программах «Пусть говорят» и «Федеральный судья».

Ранее РИА Новости сообщило, что Трещев вместе с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным подали два иска к певице через суд в Одинцово. Согласно материалам суда, в первом случае истцам отказали по причине невыполнения указаний судьи, а во втором из-за неподсудности дела. Затем Трещев подал иск в Тверской и Савеловский районные суды Москвы.

На вопрос о том, почему он подал иски сразу в несколько судов, Трещев ответил, что у певицы есть недвижимость в каждом из этих районов (Пресненский, Тверской, Савеловский, Одинцовский). Он добавил, что решил «перестраховаться» и направить заявления в разные инстанции. «Я реализую свои права, и ни один суд не сможет меня лишить моего конституционного права на судебную защиту», — подчеркнул адвокат.

Основанием для подачи иска к певице, по словам Трещева, стало ее интервью журналистике Катерине Гордеевой*, в котором Пугачева «в позитивном ключе» высказалась о лидере самопровозглашенной республике Ичкерия Джохаре Дудаеве.

«В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева», — рассказал он.

Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей. По утверждениям адвоката, из этой суммы он намерен взять 1 рубль, а остальные деньги направить на нужды ветеранов.

* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов