Новый роман Харуки Мураками под названием «Повесть о Кахо» (The Tale of Kaho) станет первой в карьере писателя полномасштабной книгой с женщиной в качестве центрального персонажа. Об этом сообщает The Guardian.

Японское издательство Shinchosha Publishing Co выпустит роман 3 июля 2026 года. На русском языке книга официально не анонсировалась.

В центре сюжета — 26-летняя Кахо, автор книг с картинками. История начинается со сцены свидания вслепую, где мужчина говорит героине: «Я встречался с разными женщинами, но должен признать, что никогда не видел такой уродливой, как ты». Роман основан на четырех частях, публиковавшихся в литературном журнале Shincho с июня 2024 года по март 2026-го. Первая часть в переводе Филипа Габриэля выходила в The New Yorker в 2024 году.

77-летний Мураками, написавший за 47-летнюю карьеру 15 романов, ранее уже подвергался критике за изображение женщин. Его нередко обвиняли в том, что женские персонажи в его книгах сведены к сексуализированным или одномерным объектам. В февральском интервью The New York Times Мураками назвал работу над романом с женской перспективы непривычной, но естественной. «Я стал ею», — сказал он. Писатель также отметил, что новая книга ощущается более оптимистичной, чем его предыдущие работы.

Сам Мураками описал Кахо как «очень обычную девушку, не слишком красивую, не слишком умную», но подчеркнул, что «вокруг нее и с ней самой происходит много странного».

Романы Мураками переведены примерно на 50 языков. Среди его самых известных работ — «Норвежский лес», «Охота на овец», «Кафка на пляже» и трилогия «1Q84», где женщина была одной из двух главных героинь.