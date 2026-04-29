Обладателями недвижимости на одном из самых дорогих курортов Монако, в жилом комплексе Mareterra, могли стать несколько россиян. Об этом сообщает Bloomberg Businessweek. Ранее Mareterra прославилась благодаря тому, что украинский миллиардер Ринат Ахметов купил там самую дорогую в мире квартиру.

О потенциальных владельцах дорогостоящей недвижимости в Монако сообщило издание Bloomberg Businessweek. Издание изучило документы некоммерческой организации Distributed Denial of Secrets, которая хранит материалы, представляющие общественные интересы и полученные в результате взломов и утечек.

Среди данных, оказавшихся в распоряжении Bloomberg, были сотни сообщений из переписки между застройщиком L’Anse du Portier, местным нотариусом, банкирами и несколькими десятками потенциальных покупателей и их представителей. Переписка датируется 2017-2022 годами, когда Mareterra еще находилась на стадии строительства. Жилой комплекс начали заселять только в 2024 году.

Одним из покупателей элитной недвижимости в Mareterra стал украинский олигарх Ринат Ахметов. Он приобрел самую дорогую в мире квартиру — за 471 млн евро. За эту сумму он приобрел пять полных этажей в 18-этажном здании из керамики и стекла. Этот жилой комплекс называют самым роскошным в Монако. Площадь апартаментов составила около 2,5 тыс. кв. м — туда входят 21 комната, несколько террас с видом на Средиземное море, бассейны, джакузи и как минимум восемь машиномест.

Еще одним покупателем баснословно дорогой недвижимости в Mareterra стал Валерий Вотинов, сын бывшего топ-менеджера «Роснефти» Андрея Вотинова. На момент сделки в 2018 году Валерию Вотинову был 21 год, и он предложил более 500 млн евро за девять объектов недвижимости. Андрей Вотинов в то время боролся против экстрадиции из Великобритании в Россию по обвинению в растрате.

В 2021 году, согласно данным переписки, Валерий Вотинов заплатил еще 135 млн евро за пятиэтажную виллу с крытым и открытым бассейнами, гаражом на десять автомобилей и собственной дискотекой в ​​подвале. Всего, по данным Bloomberg, в электронном архиве была информация о транзакциях лиц, связанных с Россией, на общую сумму более 1 млрд евро.

Также среди россиян, вложившихся в недвижимость самого дорогого ЖК Монако, оказались совладелец топливного комплекса бизнес-авиации во «Внуково» Дмитрий Купцов и его партнер Константин Кривченко. Оба, согласно данным переписки, являются уроженцами России, но с ирландскими паспортами. Они хотели приобрести четыре виллы по 100 миллионов евро каждая, но в итоге смогли позволить себе только одну виллу площадью 2,3 тыс. кв. м с хамамом, сауной, кинотеатром, массажным кабинетом и дегустационным залом.

Среди заинтересованных в покупке недвижимости в Mareterra также были британский миллиардер Джим Рэтклифф и гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, который хотел купить квартиру с шестью спальнями и 14 парковочными местами. Однако информации о том, чтобы их сделки дошли непосредственно до покупки, в переписке не было.