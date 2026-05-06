В Берлине возле трех главных советских военных мемориалов в дни празднования 8 и 9 мая запретили появляться с георгиевскими лентами, знаменем Победы и другой советской символикой, а также исполнять русские военные песни и марши, «особенно» все варианты песни «Священная война». Такое распоряжение выпустила местная полиция. В посольстве России потребовали отменить запрет.

В полицейском постановлении об «ограничении свободы использования общественных пространств и свободы собраний» речь идет о районах Трептов-Кёпеник, Митте и Панков. Запрет будет действовать с 6:00 по местному времени 8 мая по 22:00 субботы, 9 мая.

Согласно документу, в эти два дня вокруг мемориалов в пределах зон, обозначенных в приложенных картах, нельзя будет носить военную форму или ее части, знаки военного отличия, георгиевские ленты, советскую символику, а также буквы V и Z «в выделенном виде».

Ленты и советская символика разрешаются только в составе венков и цветочных композиций для возложения к мемориалам.

Кроме того, запрет не распространяется на дипломатические делегации «и другие привилегированные лица», а также на ветеранов Второй мировой войны. Им можно находится в этих местах в военной форме, носить знаки отличия и георгиевские ленты.

Всем остальным, помимо перечисленного, запрещены символы и знаки отличия, «подходящие для прославления» военной операции на Украине, гласит полицейский указ. Среди примеров того, что под этим подразумевается, — «изображение украинской территории», а также «пение или исполнение российских военных песен и маршей, особенно всех вариантов “Священной войны”».

В 20-страничном документе основное место занимают обоснования запрета. Берлинские правоохранители, в частности, считают, что в России празднование 9 мая «не ограничивается лишь увековечением общей победы над фашизмом в Великой Отечественной войне <…>, а стало демонстрацией военной мощи».

В полиции немецкой столицы также заявляют, что с 24 февраля 2022 года боевые действия на Украине продолжаются «без перерыва». «И похоже, нет оснований для мира или пути к переговорам», — полагают там.

В пояснении говорится, что если до начала военной операции на Украине все то, что сейчас запретили, «считалось приемлемым», то «в контексте продолжающегося конфликта можно ожидать провокаций и столкновений».

Кроме того, как указала полиция, подобная символика, военная форма и военные песни могут оказывать «устрашающее воздействие на украинских граждан, которые ищут убежища в Германии».

В российском посольстве заявили, что очередные запреты флагов и символов, «неразрывно связанных с празднованием Дня Победы», которые вводятся Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, «поражают абсурдностью и цинизмом».

«На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне», — приводит комментарий посольства ТАСС.

Там потребовали отменить запрет «и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. геноцидом народов Советского Союза».