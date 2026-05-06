Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к шести месяцам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года, с 7 мая выйдет на свободу по УДО и не будет носить электронный браслет. Об этом сообщает RTL со ссылкой на источник в судебных органах.

Судья по исполнению наказаний парижского трибунала удовлетворил просьбу политика о смягчении приговора с учетом его возраста: Саркози исполнился 71 год. Адвокаты бывшего президента отказались комментировать это решение.

Оно стало возможным после того, как Саркози отказался от обжалования вердикта от 9 марта 2026 года, когда суд отклонил его ходатайство о «смешении наказаний» с приговором по «делу о прослушке». Тогда защита настаивала, что экс-глава республики уже отбыл полгода, к которым его приговорили, во время ношения браслета в рамках другого дела, но судья с этим не согласился.

«Смешение наказаний» — стандартная юридическая процедура, позволяющая объединить несколько приговоров, если преступления были совершены до вынесения первого вердикта. В одном деле Саркози был осужден на трехлетний срок за коррупцию и влияние на судью, но по факту провел год под домашним арестом с браслетом на ноге.

Еще одно дело против Саркози касается создания фиктивных счетов для сокрытия перерасхода средств во время проигранной президентской гонки. Окончательный приговор по нему вступил в силу в ноябре 2025 года после отказа Кассационного суда рассматривать апелляцию.

На этом судебные тяжбы политика не заканчиваются. В настоящий момент Саркози участвует в процессе по самому громкому эпизоду своей карьеры — предполагаемому финансированию президентской кампании 2007 года за счет средств ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В первой инстанции политик уже получил 5 лет тюрьмы за «преступный сговор» и даже провел несколько недель в тюрьме «Ля Санте» в октябре 2025 года. Он стал первым попавшим за решетку экс-президентом Пятой республики со времен режима Виши.

Сейчас по делу о деньгах Каддафи идет разбирательство в апелляционном суде, где прокуратура добивается признания законности решения первой инстанции, а защита настаивает на отсутствии прямых доказательств передачи средств ливийского лидера.