Созданная меньше года назад сербская фирма KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC предложила российским «Газпрому» и «Газпром нефти» 2 млрд евро ($2,35 млрд) за их совокупную долю в 56,1% в нефтяной компании NIS, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии. Об этом Reuters сообщил владелец Senator Ранко Мимович.

По его словам, российские владельцы NIS предложение «в целом приняли». Созданная летом 2025 года фирма Senator в данном случае выступает прямым конкурентом венгерской MOL, которая в январе уже подписала соглашение о покупке той же доли и активно готовит сделку.

«“Газпром нефть” активно готовится к продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL. Необходимые корпоративные и регуляторные процедуры в настоящее время проводятся. Компания не ведет никаких иных переговоров по данному вопросу», — заявила «Газпром нефть».

NIS находится под американскими санкциями с октября 2024 года — OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подчиняется Минфину США) ввело их в рамках мер против российского энергосектора в связи с конфликтом России и Украины, потребовав от «Газпром нефти» (44,9%) и «Газпрома» (11,3%) выйти из капитала компании.

Еще 29,9% принадлежит правительству Сербии, остальное — мелким акционерам и сотрудникам. Срок завершения сделки по требованию OFAC — 22 мая, лицензия на операционную деятельность NIS истекает 16 июня.

Senator начала процедуру в OFAC еще 30 октября, запросив лицензию на приобретение контрольного пакета, и уведомила «Газпром нефть» 4 ноября. Статус заявки на сайте ведомства — «ожидает рассмотрения руководством».

21 апреля Мимович также сообщил о своих планах администрации президента Сербии Александра Вучича. Его офис на запрос Reuters не ответил.

вВ январе 2025 года Вучич уточнял, что Белград готов выкупить контрольный пакет акций NIS. «Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то для выкупа долей “Газпрома” и “Газпром нефти” понадобится €600 млн. Мы бы не продали [эту долю] кому-то еще, мы бы выкупили ее сами», — заявлял он.

Через год, в январе 2026-го, сербский президент сообщил, что MOL готова заплатить 1 млрд евро за контрольный пакет NIS — то есть вдвое меньше суммы, предложенной Senator.

«Насколько я понял, это (цена) было от 900 миллионов до миллиарда (евро) за 56% акций», — сказал он в эфире белградского телеканала Blic TV.