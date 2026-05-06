Основатель CNN Тед Тернер, умерший в возрасте 87 лет, при жизни был необычным человеком, который давал людям с разными взглядами возможность выступить на своем телеканале. Об этом RTVI сообщил журналист, телеведущий Владимир Познер, который был лично знаком с Тернером и работал с ним.

«Он первым в мире создал круглосуточную информационную телевизионную службу в виде CNN — это, конечно, историческое явление. И он останется в истории журналистики именно потому, что он создал эту телевизионную службу, которой, кстати, нигде и нет, больше она нигде не повторялась», — сказал он.

Собеседник RTVI также назвал ошибкой решение Тернера о продаже CNN в 1996 году и рассказал о том, как сам медиамагнат объяснял свои мотивы.

«Я приглашал его в свою программу и спрашивал его: “Почему вы это сделали?” И он сказал: “Вы знаете, я был уставшим, а вести переговоры, когда ты устал, не следует. Это была ошибка. Не надо было мне этого делать, но я это сделал”», — сообщил Познер.

После продажи CNN корпорации Time Warner (цена сделки — более $7 млрд) Тернер получил должность вице-президента. Однако уже в 2000 году председатель совета директоров Джеральд Левин лишил его всех полномочий по управлению кабельными телекомпаниями.

«Его постепенно отжали и, в общем, о Теде Тернере, по сути дела, забыли. Очень жаль, что он уже не принимал никаких решений в отношении CNN», — отметил Познер.

Говоря о личных качествах основателя CNN, журналист напомнил, что некоторое время они работали вместе.

«Я очень хорошо помню, что была огромная степень свободы — говорить, что ты хочешь, как ты думаешь. Он позволял людям с совершенно разными взглядами выступать, толковать те или иные события. Конечно, он войдет в историю развития телевидения», — сказал он.

Познер также отметил тяжелые обстоятельства в жизни самого Тернера.

«Это был очень непохожий на других человек, с большими сложностями. Его отец покончил с собой на его глазах, и на него это произвело очень сильное впечатление», — добавил телеведущий.

По словам Познера, в общении Тернер проявлял открытость и умел расположить к себе.

«В плане наших личных отношений он был мне очень симпатичен. Человек очень американский, очень легко переходивший на неформальные отношения», — заключил журналист.

Тернер начал свою карьеру в СМИ в возрасте 24 лет, когда возглавил компанию своего отца Turner Outdoor Advertising после его самоубийства. Сначала он занимался скупкой радиостанций, однако в 1970 году приобрел столкнувшийся с финансовыми трудностями «17 канал» в Атланте.

Изначально он инвестировал в спортивное вещание и добился интереса рекламодателей после покупки прав на трансляцию бейсбольных матчей Atlanta Braves. Получив новые финансовые возможности, в 1976 году Тернер передал сигнал «17 канала» на спутник, охватив абонентов кабельного телевидения по всей Америке.

В июне 1980 года он запустил первый круглосуточный новостной кабельный канал CNN. В 1982 году начал вещание CNN2, а в 1985 году CNN International вышел уже на международный уровень.

Тернер был известен не только как журналист, но и филантроп, а также общественный деятель. Например, он выступал за полную ликвидацию ядерного оружия, защиту природы и сыграл важную роль в возрождении бизонов на американском Западе.

В 2018 году Тернер сообщил, что у него диагностировали деменцию с тельцами Леви — прогрессирующее заболевание головного мозга.