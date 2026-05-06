Братья-мошенники из Огайо получили более 20 лет тюрьмы за то, что выдавали себя за представителей королевской семьи ОАЭ и выманили у людей более $21 млн. Эти деньги ушли на частный самолет, машины, часы и позолоченный АК-47, пишет Metro.

По итогам двухнедельного судебного разбирательства 42-летний Зубайр Аль Зубайр и его 31-летний брат Муззаммиль были признаны виновными и приговорены к 24 и 23 годам тюремного заключения соответственно. Их сообщник — экс-глава аппарата мэра Ист-Кливленда Майкл Смедли — получил чуть более восьми лет. Все трое заявили, что будут обжаловать приговор.

Зубайр утверждал, что женат на принцессе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Муззаммиль посмотрел сериал HBO «Миллионеры» и ролики финансистов на YouTube, после чего стал выдавать себя за управляющего хедж-фондом. Вдвоем они обманывали состоятельных людей, желающих сделать выгодные инвестиции.

Документы, фирменные бланки и прочие атрибуты для достоверности своего статуса мошенники получили от Смедли, которого подкупили дорогими подарками, денежными выплатами, билетами в VIP-ложи на матчи команды Cleveland Browns, японскими говяжьими стейками, сигарами, посещением дорогих ресторанов и обещаниями будущей работы. С помощью чиновника Зубайр даже был назначен «международным экономическим советником» в Восточном Кливленде.

Одной из жертв братьев стала китаянка, отдавшая братьям $17,8 млн под выдуманный ими запуск криптобизнеса на территории пустующего промышленного комплекса, владельцами которого они представились. Живущая в ОАЭ бывшая девушка Зубайра потеряла $737 тысяч.

«Вы украли много денег, обманули людей. Вы, по сути, демонстрировали это, разъезжая на Rolls-Royce и пользуясь частными самолетами», — заявил братьям окружной судья США Дональд Ньюджент.

Мошенники потратили вырученные средства на поездки по магазинам в Лондон на частном самолете, дорогие часы, автомобили и изготовленную на заказ позолоченную винтовку в стиле АК-47.