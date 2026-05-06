Минцифры готовится к реорганизации: обсуждается сокращение до 15% сотрудников, слияние ряда департаментов и частичная передача полномочий ФСБ и ФСТЭК. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников на телекоммуникационном и IT-рынках. Кроме того, ведомство могут покинуть два заместителя министра Максута Шадаева.

«Оптимизация структуры Минцифры началась примерно 1,5 месяца назад, в рамках этого процесса рассматривается возможность снижения числа служащих в пределах 15%», — рассказал один из источников издания.

В статье отмечается, что в ведомстве планируется объединить департамент развития облачных сервисов с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных, а полномочия департамента развития цифровых компетенций и образования передать в другое подразделение.

Наиболее чувствительные изменения касаются департамента информационной безопасности: его направления могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры, а также ФСБ и ФСТЭК, утверждают собеседники издания.

Помимо структурных изменений, обсуждается уход нескольких высокопоставленных чиновников. По данным четырех источников, ведомство может покинуть замглавы Минцифры Сергей Кучушев, который курирует направления экономики и финансов, развития IT-отрасли и цифровых компетенций.

Трое собеседников издания также сообщили о возможном уходе еще одного заместителя Шадаева — Александра Шойтова, отвечающего за информационную безопасность. Однако четвертый источник уточнил, что «окончательное решение по его уходу пока не принято».

Помимо этого, обсуждается уход Евгения Хасина, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности. Около полутора месяцев назад ведомство уже покинула его заместитель Айсалу Бадягина, перешедшая в аппарат правительства.

Минцифры было создано в 2018 году на базе Минкомсвязи, в 2020-м его возглавил Шадаев. Сейчас в структуру ведомства входят 19 департаментов и десять заместителей министра. В апреле 2025 года Шадаев заявил, что «искусственный интеллект может заменить половину или чуть больше чиновников». Представитель Минцифры от комментариев отказался.

В конце марта Шадаев заявил, что его ведомство намерено реализовать «задачу по снижению использования VPN» в России. Источники Forbes предположили, что инициативы ведомства по ограничению VPN исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина. Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении».