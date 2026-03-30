Граждане России имеют право «не пускать» народную артистку СССР Аллу Пугачеву в свою жизнь, заявила в интервью NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По словам депутата, певица «выбрала свою дорогу».

» Это ее право. Но и наше право — не впускать ее обратно в нашу жизнь», — сказала Драпеко.

Она выразила мнение, что Пугачева «считала себя великой», тогда как ее популярность держалась на любви российского народа. Драпеко назвала певицу «жертвой собственного гонора».

«Они все — поколение 90-х — решили, что они великие, вершина айсберга. Но вершина-то держится на его основании. Если основание тает, то и айсберг утонет», — заключила парламентарий.

Ранее певица Маша Распутина рассказала в интервью RTVI о своем конфликте с Пугачевой. По словам артистки, Пугачева в свое время «вычеркнула» ее из «Голубого огонька», о чем она сама узнала от Иосифа Кобзона.

Распутина также заявила, что бывший муж Пугачевой Евгений Болдин открыто предупреждал ее, что та не даст ей дороги, «потому что всех талантливых убирает со своего пути».