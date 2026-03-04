Внук Аллы Пугачевой мог лишиться квартиры на Лубянке по вине бывшего тестя. Никита Пресняков якобы доверил Роману Краснову право распоряжаться своим имуществом, сообщает «Комсомольская Правда». Пока недвижимость остается в залоге у банка, музыкант не может ничего с ней сделать, в том числе продать.

«Неизвестно, какие операции с имуществом Никиты произвел его бывший родственник, но вполне возможно, что столичная квартира музыканта, подаренная ему бабушкой, именно по этой причине оказалась в залоге у банка», — сказано в статье.

Квартиру в Варсонофьевском переулке юморист Максим Галкин* преподнес Пугачевой в подарок на день рождения в 2010 году. Спустя семь лет артистка переписала недвижимость на внука, сделав ему свадебный подарок. По оценкам риелторов, стоимость жилья составляет около 200 млн рублей.

О том, что внук Пугачевой заложил свой «свадебный подарок», стало известно еще в 2018 году. Предполагалось, что Пресняков мог взять ипотеку на другую недвижимость, однако его знакомые сообщили изданию, что новой квартиры он не приобретал. Также выдвигались версии, что полученные деньги могли быть направлены на переезд и жизнь в Америке.

Позже выяснилось, что после оформления кредита Пресняков вместе с бывшим тестем запустил бизнес по выпуску уличных тренажеров ООО ТД «Нико Спорт». По словам самого музыканта, этой идеей он загорелся еще во время учебы в Нью-Йорке. В итоге предприятие оказалось убыточным. В 2024 году потери проекта составили 2 млн рублей, пишет «КП».

В феврале 2026 года Пресняков срочно вышел из общего бизнеса и перестал быть учредителем ООО ТД «Нико Спорт». В статье сказано, что это решение он принял вскоре после возвращения из поездки на Кипр, где, предположительно, навещал бабушку.

Его бывший тесть, как отмечает «КП», числится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и упоминается в судебных базах: например, его долг перед ООО «Мегаполис» превышает 38 млн рублей. Кроме того, суд признал недействительными ряд сделок и финансовых операций Краснова, включая переводы денег на банковскую карту дочери.

В 2023 году сообщалось, что Пресняков живет в США и выступает под псевдонимом Nick Pres. Его мать Кристина Орбакайте рассказывала RTVI, что он занимается разными проектами: снимает клипы, создает саундтреки к сериалам и играм, а также создал кавер-группу в Лос-Анджелесе.

В августе 2025 года Пресняков развелся после восьми лет брака. Тогда сообщалось, что после расторжения брака он сохранит за собой всю недвижимость, включая квартиру в Нью-Йорке, подаренную родителями.

В октябре его отец Владимир Пресняков сообщил, что Никита планирует вернуться в Россию. Он пояснил, что сыну пришлось задержаться в Америке из-за обязательств по контракту — ему необходимо снять еще три клипа, иначе грозит неустойка.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов