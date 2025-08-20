Внук певицы Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков после развода с женой Аленой Красновой сохранит в личной собственности всю недвижимость, подаренную ему родственниками, включая квартиру в Нью-Йорке и дачу в Истре. Такое предположение сделал в беседе с NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев, опираясь на нормы Семейного кодекса (СК).

«Значительная часть недвижимости внука Пугачевой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно, была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — объяснил юрист.

Что касается совместно нажитого имущества, то, по его словам, при отсутствии брачного договора оно должно быть разделено между бывшими супругами поровну. Это относится, в частности, к компании «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова.

«Данный бизнес-актив, предположительно, был создан в период брака с Пресняковым и может рассматриваться как совместно нажитое имущество. В таком случае возможен раздел долей в компании между супругами в равных пропорциях, независимо от формального руководства», — сказал Русяев.

Он обратил внимание на «цивилизованный характер расставания» Преснякова и Красновой и отсутствие у них несовершеннолетних детей. По этим причинам юрист не ожидает «существенных отступлений» от базового принципа раздела совместно нажитых активов.

Пресняков и Краснова объявили о расставании в соцсетях 19 августа. Они опубликовали одинаковые посты, в которых признались, что решение далось им непросто.

«Мы были вместе почти десятилетие. <…> Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — написали супруги. Пресняков добавил в комментариях, что они остались в хороших отношениях.

Слухи о разладе в семье внука Пугачевой якобы из-за неверности жены ходили с сентября прошлого года, отмечает издание «Семь дней». Никита Пресняков тогда гневно их опровергал, уверяя, что «все супер».