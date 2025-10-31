Певец Владимир Пресняков рассказал, что его сын Никита — внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой — планирует вернуться в Россию после нескольких лет жизни в США. В разговоре с порталом 7Дней.ru музыкант объяснил, что Никита Пресняков откладывает переезд на родину из-за обязательств по работе.

В ходе церемонии вручения юбилейной премии «Золотой граммофон», которая проходила 30 октября на «ВТБ Арене», Пресняков впервые объяснил, почему его сыну пришлось задержаться в США. По его словам, Никите нужно снять еще три клипа в рамках рабочего контракта, иначе придется платить неустойку.

«Я жду его возвращения. Не столько уговариваю его, сколько ему надо закончить свои дела. У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — поделился артист с журналистами.

Комментируя информацию о возможном возвращении Никиты Преснякова в Россию, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что музыканту придется отслужить в армии.

«Первое, что он должен сделать — это отдать долг родине. Он должен пойти в армию. Сейчас идет специальная военная операция, и наша армия нуждается в молодых людях», —напомнил активист, предположив, что певец может и передумать по поводу возвращения.

В 2022 году, согласно сообщениям СМИ, Никита Пресняков и его жена Алена Краснова переехали в США. Этому предшествовала новость о том, что артиста якобы забрали в рамках мобилизации прямо из театра, где он выступал. Пресняков опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

В 2023 году стало известно, что музыкант живет в Америке и работает под сценическим псевдонимом Nick Pres. Его мать Кристина Орбакайте рассказывала RTVI, что он «берется за очень многое»: снимает клипы, пишет саундтреки к сериалам и играм, а также собрал кавер-группу в Лос-Анджелесе.

«Наша молодежь, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось. Я очень надеюсь, чтобы они пережили этот рубеж, этот период и нашли все-таки себя, нашли свое счастье», — сказала певица.

Виталий Бородин просил Следственный комитет проверить Орбакайте и Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Он утверждал, что артистка в основном проживает в США, «выступает в цветах украинского флага», а в Россию приезжает нечасто с целью «заработать денег».

В августе 2025 года Пресняков расстался с супругой после восьми лет брака. Тогда же стало известно, что после развода внук Пугачевой сохранит в собственности всю недвижимость, в том числе и квартиру в Нью-Йорке, полученную в подарок от родителей.