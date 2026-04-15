Певице Алле Пугачевой следует продать свою квартиру рядом с Кремлем для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Пугачева накопила долгов на 100 тыс. рублей по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру в Москве, расположенную неподалеку от Кремля.

«По моему мнению, сама по себе ситуация [с долгами Пугачевой за ЖКУ] выглядит довольно странно. Если человек постоянно живет в другой стране и не пользуется дорогостоящей недвижимостью в центре столицы, возможно, имело бы смысл эту квартиру продать», — считает Бондарь.

По его словам, часть вырученных средств могла бы пойти на покрытие долгов за коммунальные услуги и капремонт. На оставшуюся сумму можно было бы приобрести жилье меньшей площади, предположил Бондарь.

«Это решило бы вопрос с платежами раз и навсегда. Но закон в этом случае не настолько суров, чтобы принудить собственника к такому шагу помимо его воли», — признал собеседник NEWS.ru.

О том, что Пугачева решила продать квартиру в центре Москвы, в начале апреля сообщило KP.RU со ссылкой на окружение артистки. Жилплощадь в Филипповском переулке ей подарил в 2004 году бывший зять Руслан Байсаров. По данным KP.RU, публичного объявления о продаже квартиры не будет, тогда как закрытые показы «для своих» уже начались.

Ранее концертный директор Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о приезде певицы в Россию. До этого в Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы, который должен был пройти в ее день рождения, 15 апреля.