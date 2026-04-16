Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением запретить несовершеннолетним ездить на питбайках и эндуро-мотоциклах. Об этом пишет KP.RU.

Депутат обратил внимание на то, что за 9 месяцев 2025 года была зафиксировано 659 дорожно-транспортных происшествий с детьми на питбайках, а также 23 смертельных случая среди подростков. Он также указал на тенденцию к увеличению летальных ДТП по сравнению с 2024 годом, когда за весь год погибли 20 несовершеннолетних.

По мнению Аксененко, текущая ситуация с использованием этих транспортных средств представляет значительную опасность. Обе категории относятся к спортивному инвентарю и не требуют регистрации номеров, прав или страхования, что создает правовой пробел.

Он выразил уверенность в том, что решение по внесению питбайков и эндуро-мотоциклов в группу мотоциклов позволит вывести их из «серой зоны» в поле правил, действительных для любого мототранспорта.

В настоящий же момент, напомнил депутат, на практике не существует каких-либо препятствий для использования питбайков и эндуро-мотоциклов на дорогах общего пользования, во дворах домов, а также внутриквартальных подъездах, что придает модели регулирования «внутренне противоречивый и социально опасный» характер.

Как отмечает издание со ссылкой на Госдуму, решение о внесении изменений в действующие правила в рамках постановления правительства представляет собой более простую и оперативную процедуру, чем пересмотр положений целого ряда законов.