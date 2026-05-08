Доход от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» должен быть направлен на гуманитарные цели в Украине. Так посол Великобритании в России Найджел Кейси в интервью RTVI прокомментировал иск бизнесмена в Европейский суд по правам человека, ответчиком по которому выступает британское правительство. Дипломат также рассказал, что думает про «Лондонград» — негласное прозвище британской столицы из-за того, что в прошлом россияне активно скупали там недвижимость.

«Это продолжающееся судебное разбирательство, поэтому я не могу комментировать детали конкретного дела. Могу лишь сказать, что официальной позицией британского правительства неизменно остаётся следующее: весь доход от продажи футбольного клуба «Челси» должен быть направлен на гуманитарные цели в Украине. Именно это мы заявляли в момент продажи, и такова наша позиция сегодня», — сказал Кейси в ответ на вопрос о том, может ли Абрамович добиться исключения из британских санкционных списков, если выиграет дело.

В апреле стало известно, что Роман Абрамович обратился в ЕСПЧ. Бизнесмен настаивает, что уголовное расследование властей острова Джерси (коронное владение Великобритании в проливе Ла-Манш) о доходах бизнесмена «несправедливо и неправомерно». Как отмечают его адвокаты, это расследование, которое тянется уже четыре года, а также заморозка активов на сумму £5,3 млрд, из которых £1,4 млрд — от продажи футбольного клуба, — нарушают права их клиента. В качестве ответчика по делу указано правительство Соединенного Королевства.

«Это расследование, которое тянется годами без предъявления обвинений, прозрачности или убедительных доказательств, представляет собой явное злоупотребление властью со стороны правительства Джерси и нарушение основных прав человека», — сказал газете The Times представитель российского бизнесмена.

Также посол прокомментировал «народное» прозвище британской столицы «Лондонград», которую окрестили так из-за того, что в свое время богатые и влиятельные россияне начали активно покупать недвижимость в Лондоне.

«По поводу этого так называемого «Лондонграда» говорится немало ерунды. Откуда это идет? Это идет из той эпохи, когда я в последний раз работал здесь, в России, 20 лет назад — тогда мы прилагали огромные усилия, стараясь выстроить лучшие отношения. У нас были масштабные инвестиции BP, Shell в вашу экономику — причём не только в энергетический сектор, но и в самые разные отрасли», — отметил Найджел Кейси.

По словам дипломата, «это была дорога с двусторонним движением: были россияне, которые впервые воспользовались возможностью приехать, работать, жить и инвестировать в Великобритании», однако «все это было перечеркнуто» событиями 2014-го, а затем 2022 года.

«Это был расцвет взаимодействия и контактов во всём спектре наших отношений — и лично я считаю, что это было прекрасно. <…> У меня вызывает большое сожаление — и как у официального лица, и в личном качестве, — что многие россияне оказались лишены будущего, которое мы стремились построить 20 лет назад, и что значительная часть людей, о которых вы говорили, фактически покинули страну», — заключил глава британской дипмиссии.