В некоторых случаях санкции в отношении российских компаний влекут за собой последствия для лиц за пределами России. В таких случаях в Лондоне прислушиваются к «рекомендациям насчет отсрочек и изъятий». Так посол Великобритании в Москве Найджел Кейси ответил на вопрос RTVI о том, почему британский Минфин временно вывел из-под рестрикций некоторые операций «Лукойла» и «Роснефти». Также дипломат рассказал, против каких отраслей санкции не вводились.

«В некоторых случаях санкции, которые мы вводим совместно с нашими европейскими партнёрами, неизбежно влекут за собой последствия, затрагивающие людей за пределами России. Там, где имеются особо весомые основания для отсрочек или изъятий, мы всегда готовы прислушаться к таким рекомендациям — особенно если они исходят от друзей или союзников», — рассказал глава британской дипмиссии.

Как объяснил Найджел Кейси, в некоторых случаях Великобритания, Евросоюз и США «соглашались на изъятия и отсрочки там, где есть конкретная операционная проблема, при которой есть риск случайно наказать не ту сторону».

«Я не знаю об этом конкретном случае [в отношении «Лукойла» и «Роснефти»], однако совершенно справедливо, что мы все время координировали и обсуждали нашу санкционную политику с партнёрами по G7″, — ответил посол на вопрос о том, пришлось ли Британии принять такое решение вслед за США.

15 октября 2025 года Лондон ввел санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Они предусматривали заморозку их активов, запрет на оказание трастовых услуг и транспортные операции.

Позже Великобритания сделала исключение для международных нефтяных проектов с участием «Лукойла». К примеру, компании позволили до октября 2027 года осуществлять операции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Из-под рестрикций были выведены операции, связанные с египетским газовым проектом Zohr, долей в котором владеет «Роснефть». Соединенное Королевство сняло санкции с двух германских «дочек» «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — также до октября 2027-го.

Найджел Кейси отметил, что британцы не вводили санкции против фармацевтического сектора и продовольствия, чтобы «не наказывать российский народ».

«Понимаю, что на практике разграничить это крайне сложно, но это наша цель в широком смысле. Так что в этом секторе еще сохраняется некоторая активность. Однако это несравнимо с тем, что было 20 лет назад, когда наши энергетические компании делали масштабные инвестиции в ваш энергетический сектор и старались помочь построить российскую экономику», — заключил посол Великобритании в Москве.