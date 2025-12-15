За последние четыре года США не смогли отправить из России в счет дивидендов около $20 млрд. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«У нас есть некоторые данные. Например, прибыль за последние четыре года, которую мы не смогли отправить в счет дивидендов, — это около $20 млрд», — ответил глава AmCham на вопрос RTVI о том, сколько американских денег застряло в России с 2022 года.

По словам Роберта Эйджи, Американская палата старается убедить администрацию США, чтобы они сняли запрет на прямые инвестиции в Россию.

«Потому что мы считаем, что когда американцы снимут запрет на инвестиции, то отправлять дивиденды в США будет намного легче», — отметил Эйджи

В апреле 2022 года на тот момент президент США Джо Байден подписал указ, полностью запрещающий американским гражданам осуществлять новые инвестиции в экономику России.

10 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США передали Европе планы по возвращению России в мировую экономику. Предполагается, что американские компании будут инвестировать в стратегические отрасли России, в том числе в добычу редкоземельных металлов и нефти в Арктике, а также помогут возобновить поставки российских энергоносителей в Европу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию WSJ, заявил, что Россия — это «привлекательный и очень выгодный рынок» для зарубежных инвестиций.