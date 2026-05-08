Минюст России внес в реестр иностранных агентов философа и литературоведа Михаила Эпштейна и сайт Cyprus Daily News*. Обновления списка опубликованы на сайте ведомства.

В реестр иноагентов также включены профессор биомедицинской инженерии Игорь Ефимов*, бывший руководитель регионального отделения «Открытой России»** в Тюмени Антон Михальчук*, тульский активист Евгений Малюгин* и блогер Андрей Агапов*.

Как пояснили в министерстве, внесенные в список участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, взаимодействовали с нежелательными организациями, распространяли недостоверные данные о решениях российских властей и выступали против специальной военной операции.

В Минюсте также указали, что Агапов* призывал к нарушению территориальной целостности России, отождествлял страну с террористической организацией, содействовал сбору денег для украинских Вооруженных сил и пропагандировал ЛГБТ***, а Малюгин* распространял недостоверные данные о российской избирательной системе.

Уточняется, что все, кто был внесен в реестр 8 мая, проживают за пределами России, а Cyprus Daily News* принадлежит лицу, которое живет за границей и сотрудничает с иностранным агентом.

Помимо этого, Минюст сообщил об исключении из реестра ООО «Честные выборы», Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» и ООО «Первое антикоррупционное СМИ» в связи с их ликвидацией.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов

** деятельность организации признана нежелательной на территории России

*** «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено