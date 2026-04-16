В подмосковных Люберцах бывший владелец квартиры напал с ножом на ее новых хозяев. Получив тяжелые ранения, они сумели выбежать из дома и добрались до ближайшего магазина, где люди вызвали скорую и полицию. Пострадавшая женщина умерла по пути в больницу, мужчина в реанимации. Что известно о ЧП — в материале RTVI.

Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве с отягчающими обстоятельствами и покушении на убийство.

Подробности конфликта, ставшего причиной преступления, приводит телеграм-канал Mash. По его данным, нападавший — Григорий Х. — взял ипотеку на проспекте Победы в Люберцах, но не справился с выплатой кредита и лишился квартиры. Банк изъял ее в качестве залога и продал семейной паре.

«Осторожно, Москва» со ссылкой на Следком и Mash пишут, что Григорий 1980 года рождения, то есть 46-летний. Подмосковная полиция сообщила, что мужчина на 10 лет старше.

Несмотря на потерю прав собственности, бывший владелец продолжал проживать в этой квартире и отказывался выезжать. Новые хозяева несколько раз приходили к нему и просили освободить помещение. Очередной такой визит состоялся как раз сегодня во второй половине дня. Григорий позвал супругов на кухню, где между ними произошел конфликт.

Орудием преступления стал кухонный нож: 44-летняя женщина получила удар в область сердца, а ее 38-летний супруг — множественные ранения в живот, грудь и руки.

Несмотря на тяжелые травмы, они оба сумели выбежать из квартиры. Мужчина довел жену до ближайшего супермаркета, где очевидцы вызвали скорую и полицию. Григорий Х. преследовал их до входа в магазин, но внутрь заходить не стал.

Женщина скончалась в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей. Ее муж госпитализирован в тяжелом состоянии, он в реанимации.

По данным «Осторожно, Москва», все это произошло в супермаркете «Дикси» на проспекте Победы около четырех часов назад. Свидетели описали нападавшего как неадекватного человека «не в себе».