Дональд Трамп только что вернулся в Белый дом и уже подписал несколько резонансных указов. Один из них касается американского гражданства по праву рождения — теперь получить его будет не так просто. Такой подход не устроил 22 штата, где у руля остаются демократы: они подали в суд, чтобы не допустить введения этой меры. 23 января в суде Сиэтла должно пройти первое слушание. RTVI решил выяснить, противоречит ли указ Трампа Конституции США и поставит ли он под удар популярный «родильный туризм».

«Родильный туризм» закрывается?

Еще до того, как Дональд Трамп принес присягу, и даже до того, как победил на президентских выборах в США, он заявлял, что возобновит борьбу с нелегальной миграцией. В свой первый срок республиканец строил стену на границе с Мексикой, а сейчас объявил там чрезвычайное положение.

Но одновременно с достаточно предсказуемыми мерами 47-й президент США решил пойти дальше. 20 января Трамп подписал несколько десятков указов, среди которых был и тот, что касался права на американское гражданство по рождению («право почвы»).

Дело в том, что это право закреплено в 14-й поправке к Конституции США, которую Конгресс принял еще в 1868 году.

«Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают», — говорится в поправке.

Однако в указе Трампа отмечается, что 14-я поправка никогда не толковалась как распространяющая гражданство на всех, кто родился в США. Она исключала тех, кто родился в стране, но не «подчинен юрисдикции» Соединенных Штатов.

«Привилегия гражданства США автоматически не распространяется на лиц, родившихся в США: (1) когда мать этого лица незаконно находилась в США, а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения ребенка, или (2) когда присутствие матери этого лица в США на момент рождения ребенка было законным, но временным (например, посещение США в рамках Программы безвизового въезда или посещение по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения ребенка», — отмечается в указе Трампа.

Это не первая попытка ограничить «родильный туризм» в президентской истории Трампа. В январе 2020-го республиканская администрация ввела новые визовые правила для беременных женщин. По ним таким заявительницам отказывают в визе, если они не смогли доказать, что приезд в США для родов необходим по медицинским показателям, а также что они могут оплатить эти роды.

Демократы не согласны

Такой радикальный шаг новой администрации Белого дома не остался без внимания демократов. Не прошло и дня, как 22 «синих» штата и организации по защите гражданских прав подали несколько судебных исков из-за указа Трампа.

В результате федеральный судья Сиэтла 23 января будет заслушивать первые аргументы по иску (одному из пяти в общей сложности) Аризоны, Иллинойса, Орегона и Вашингтона.

«Иски включают личные показания генеральных прокуроров, которые получили гражданство США по праву рождения, и имена беременных женщин, которые боятся, что их дети не станут американскими гражданами», — пишет Associated Press.

Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл заявила, что у Трампа нет полномочий лишать людей их конституционных прав.

«Иск посылает администрации Трампа четкий сигнал, что мы будем отстаивать интересы наших жителей и их основные конституционные права», — добавил генпрокурор Нью-Джерси Мэтью Платкин.

Как отмечает The New York Times, постановления любого из судей, которые будут рассматривать эти иски, могут временно приостановить действие указа, документ вступает в силу через 30 дней после того, как его подписал президент Трамп. Это уже, в свою очередь, вероятно, приведет к многомесячной юридической тяжбе, которая может закончиться в Верховном суде.

Профессор иммиграционного права в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Хироши Мотомура отметил, что отмена права на гражданство по рождению может «фактически превратить Конституцию в то, чем она никогда не должна была быть».

«У гражданства по праву рождения гораздо более глубокое и фундаментальное значение для функционирования этой страны, чем у чего-либо другого», — цитирует его The Washington Post.

Пока работает

Этот шаг администрации Трампа идет в фарватере его борьбы с нелегальной миграцией. Он не только объявил режим ЧП на американо-мексиканской границе, а также приостановил нелегальный проход через южную границу. По информации CNN, в том районе также будет увеличен военный контингент.

Между тем ситуация с отменой права на гражданство по рождению может затронуть многих. Согласно данным Annie E. Casey Foundation, за 10 лет число детей, которые родились у женщин с неамериканским гражданством, увеличилось: 22% в 2014 году против 24% в 2023-м.

Как отметили в Migration Policy Institute, если право на гражданство по рождению все-таки отменят, то этот шаг приведет к увеличению числа нелегальных мигрантов в США до 4,7 млн ​​к 2050 году.

Естественно, новый указ повлияет и на «родильный туризм». Это прибыльный бизнес, причем как в самих Соединенных Штатах, так и за рубежом, пишет AP. Причем он касается не только латиноамериканских стран, в основном из-за которых в США начался миграционный кризис. Многие женщины приезжают из Китая и России, чтобы родить в Америке, напоминает издание.

Несмотря на указ, в интернете до сих пор можно найти агентства, которые помогают россиянкам организовать роды в США. Стоимость услуг варьируется от $3800 до $100000. На некоторых сайтах уже есть дисклеймеры, касающиеся нового срока Трампа, так как еще до переизбрания республиканец выступал против родильного туризма и гражданства по рождению.

«Мнение большинства юристов сводится к тому, что отменить или как-либо повлиять на автоматическое получение гражданства США Трамп не сможет, но косвенное влияние на институты, подчиненные Трампу, возможно — и запрет выдачи номера социального страхования (SSN) будет оспариваться в суде», — говорится на сайте «UTour».