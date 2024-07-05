Губернатор Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил прошение об отставке главы Орска Василия Козупицы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Козупица досрочно сложил полномочия, они истекали в сентябре. 10 июля городской Совет депутатов рассмотрит его заявление об отставке и назначит дату конкурса по отбору кандидатур на пост главы Орска.

В апреле во время весенних паводков в Орске несколько раз прорывало дамбу, в результате там затопило около 7 тыс. домов. За несколько дней до наводнения Козупица осматривал дамбу и заявил, что угрозы затопления нет.

После прорыва защитного сооружения Жители Орска выходили на митинг из-за недовольства действиями властей и размерами компенсаций и призывали Козупицу уйти в отставку.

Мэр позже объяснил, что не уволился во время паводков, потому что «в данном случае должен быть с людьми». Козупица добавил, что его бы не поняли, если бы он подал в отставку. По его словам, «это будет не по-человечески, не по-государственному».

В середине апреля соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что сын главы Орска Николай Козупица уехал из России в октябре 2022 года и получил вид на жительство в Саудовской Аравии.

Козупица-старший объяснил, что его сын, у которого диплом инженера-геолога, получил приглашение на работу в Саудовской Аравии. Мэр отметил, что в этой стране «тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат».

В партии «Единая Россия», комментируя расследование команды Навального, заявили, что вопросов к Василию Козупице не имеют, поскольку он не совершил «ничего дискредитирующего». А его взрослый сын «вправе делать все, что угодно».

В конце апреля в телеграм-каналах распространилось видео, на котором женщина, которая представилась вдовой участника военной операции на Украине, резко отчитывает Козупицу за отсутствие помощи жителям затопленного Орска.

Прокуратура Оренбургской области после этого сообщила о начале проверки соблюдения прав женщины. СМИ же стали писать, что участница встречи с Козупицей не прописана в Орске и не имеет права на компенсацию, также высказывались сомнения в том, что она вдова бойца СВО. После того, как героиня ролика пожаловалась в прокуратуру на клевету, публикации были отредактированы.