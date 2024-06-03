Исследователи Microsoft обнаружили якобы связанные с Россией организации, которые распространяют «направленную на Европу и США дезинформацию» о летней Олимпиаде в Париже. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет компании. Как утверждается в документе, Москва «обрушила свою злость» на Игры-2024, поскольку российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе.

В Microsoft утверждают, что за распространением недостоверных публикаций об Олимпиаде стоят группы Storm-1679 и Storm-1099. Как говорится в отчете, они подделывают новостные сообщения и сюжеты, а также выпускают фальшивые сообщения от лица спецслужб США и Франции с предупреждением о возможных терактах и призывом избегать посещения Игр. Тема Олимпиады в публикациях Storm-1679 стала преобладающей после того, как президент Эмманюэль Макрон в феврале заявил о возможности отправки на Украину французских войск, отмечает NYT.

По данным Microsoft, кампания против Игр в Париже началась летом 2023 года. Тогда на YouTube был выложен часовой документальный фильм «Падение Олимпиады» (“Olympics Has Fallen”) — пародии на боевик 2013 года «Падение Олимпа» (Olympics Has Fallen). Картина посвящена деятельности Международного олимпийского комитета (МОК). Ее создатели с помощью нейросети сгенерировали голос американского актера Тома Круза и наложили логотип онлайн-кинотеатра Netflix.

МОК впоследствии добился удаления «Падения Олимпиады» с YouTube. При этом фильм по-прежнему доступен в Telegram, говорится в докладе. В рамках дальнейших информационных атак на МОК, по данным самого комитета, использовались поддельные записи якобы представителей Африканского союза, выступающих в поддержку России.

В феврале 2024 года в Сети появился ролик-предупреждение от лица ЦРУ, в котором шла речь о возможных террористических атаках во время Олимпиады в Париже. В спецслужбе заявили, что видео было сфабриковано. Microsoft утверждает, что оно было создано структурами, связанными с Россией.

«Они хотят, чтобы люди боялись ехать на Олимпиаду», — сказал глава Центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс о группе, которая стоит за созданием публикаций об Олимпиаде.

Большинство публикаций от якобы американской и французской спецслужб относительно просты. Как отмечает Microsoft, такие публикации не похожи на стандартные видеосводки ЦРУ, но среднестатистическому интернет-пользователю могут показаться достоверными, поскольку в них есть логотип ведомства и строгая черно-белая графика.

Среди прочего, Microsoft утверждает, что связанные с Россией структуры якобы создавали публикации, герои которых «выдают себя за боевиков» и произносят угрозы в адрес израильтян, планирующих приехать на Игры 2024 года, передает NBC News. Некоторые изображения, опубликованные в Сети, отсылают к нападению на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, когда боевики филиала Организации освобождения Палестины убили 11 членов олимпийской сборной Израиля и офицера полиции Западной Германии, отмечается в докладе.

По оценке Microsoft, занимающаяся распространением недостоверной информации группа создает от трех до восьми поддельных видеороликов в неделю на английском и французском языках, причем многие из них выдаются за контент «Би-би-си», Al Jazeera и других крупных телеканалов. В одном из таких роликов утверждалось, что парижане покупают страховки на имущество в ожидании терактов. В репортаже, созданном от имени французской телекомпании France 24, говорилось, что 24% купленных билетов на олимпийские мероприятия были возвращены из-за опасений терроризма.

«Эти продолжающиеся операции российского влияния преследуют две основные цели: очернить репутацию [Международного олимпийского комитета] на мировой арене и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время летних Олимпийских игр 2024 года», — говорится в отчете Microsoft.

Кампанию против Олимпиады в Париже отслеживают власти Франции и США, пишет NYT. В Microsoft утверждают, что она преследует две основные цели — «очернить репутацию» МОК на мировой арене и создать ожидание «вспышки насилия» во время летней Олимпиады. По словам неназванного американского чиновника, ее основная цель иная — подорвать через соцсети безопасность США и их союзников.

Участие российских спортсменов в Играх-2024

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах в связи с боевыми действиями на Украине.

В декабре 2023 года МОК объявил, что допустит на Олимпиаду в Париже тех россиян и белорусов, которые представляют одиночные виды спорта, не поддерживают военную операцию и не связаны с армией России. Такие атлеты выступят под нейтральным флагом, но не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады. В марте 2024 года МОК уточнил, что в летних Играх смогут участвовать до 55 спортсменов из России и 28 — из Беларуси. Сообщалось, что на соревнования отобрались 12 россиян и семь белорусов.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» спортсменов, которые поедут на Олимпиаду без флага, гимна и болельщиков. Олег Матыцин, занимавший до мая пост министра спорта России, в разговоре с RTVI выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Париже. По его словам, решение о том, ехать ли на соревнования, атлеты будут принимать самостоятельно.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут «не рады» во французской столице, а украинских атлетов встретят «как героев».