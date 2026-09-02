Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вопрос статуса Курильских островов является решенным и не предполагает никаких дальнейших изменений. Вероятность подобного исхода нулевая, подчеркнул политик на полях ВЭФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никакой вероятности. Этот вопрос решен, закрыт», — прокомментировал Грушко.

2 сентября президент России Владимир Путин отметил, что его не удивила позиция Токио относительно его визита на Курильские острова, что контрастирует с общим отношением Японии к России.

По его словам, российская сторона не способствовала ухудшению отношений с Японией. Путин возложил всю ответственность за их деградацию на Токио.

«Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы были готовы продолжать обсуждение вопроса мирного договора, а также решать другие гуманитарные вопросы, включая посещение островов гражданами Японии и тому подобное», — отметил глава государства, отвечая на вопрос ТАСС.

Российский лидер впервые посетил Итуруп 13 августа. До этого на Курильские острова в качестве главы государства ездил Дмитрий Медведев в 2010 году. Кроме того, он посещал эти территории в 2012, 2015 и 2019 годах в качестве председателя правительства. А в 2021 году Итуруп посетил нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

13 августа министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил «решительный протест» по поводу визита Путина. Он подчеркнул, что «северные территории», как это называет Токио, то есть южная часть Курильских островов, включая Итуруп, представляют собой «исконную территорию [Японии] с исторической и юридической точек зрения». После этого японское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла и выразило протест.

А уже 14 августа американский посол в Токио Джордж Гласс напомнил, что Соединенные Штаты подтвердили сохранение прежней позиции относительно спора вокруг Южных Курил, поддержав претензии Японии на так называемые Северные территории.