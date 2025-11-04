Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в аварию в Ростовской области, погибли как минимум два человека из других автомобилей, сообщают «Вести. Дежурная часть». Региональное ГУ МВД в своем телеграм-канале пишет, что ДТП произошло на трассе под Волгодонском, и там работают сотрудники Госавтоинспекции, но не приводит подробностей.

В телеграм-канале ростовской ГАИ сообщается, что вечером 3 ноября на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» направлявшийся из Волгодонска в Ростов-на-Дону автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1970 года рождения вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Kia Sportage, от которого при ударе отлетела деталь и попала в ехавшую следом Toyota Corolla.

Водитель Hyundai и его 58-летний пассажир скончались на месте от полученных травм, водитель и пассажир Kia были госпитализированы.

О том, что в этом ДТП якобы был поврежден микроавтобус с детской хоккейной командой, пишет «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на очевидцев. По данным издания, авария произошла «в районе хутора Потапов около рыбозаградителя». Региональное СМИ Donday писало, что это предположительно была команда юных спортсменов из Волгодонска.

Источник в правоохранительных органах «предварительно» подтвердил ТАСС, что транспортное средство с юными спортсменами попало в ДТП под Волгодонском. «Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — сообщил он.

Свидетели ЧП рассказали, что видели на месте происшествия Kia, Daewoo Lanos, микроавтобус Ford или Volkswagen и еще один или два легковых автомобиля, которые «скатились с дороги». «Одному из водителей зажало ногу в машине», — утверждали очевидцы.

«Проезжающие мимо автомобилисты сняли на видео накрытое желтой пленкой тело человека. В маршрутке была команда по хоккею на траве среди девушек, которые ехали с соревнований», — утверждал «Блокнот».

Впоследствии издание опубликовало еще один пост с подробностями этого ДТП, приведя в нем сведения от Госавтоинспекции. Микроавтобус с детской хоккейной командой там уже не упоминается.