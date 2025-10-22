Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева и отменил действие санкционных ограничений, введенных против него в 2024 году. Соответствующее решение опубликовано в судебных документах.

Суд постановил отменить решение Совета ЕС от 26 февраля 2024 года в части, касающейся Гуцериева. Санкции были введены в контексте «ситуации в Беларуси и вовлеченности Беларуси в российскую агрессию против Украины».

Кроме того, суд обязал Совет ЕС возместить судебные издержки Гуцериеву в связи с отменой санкций против него. Однако, как показывает практика, европейский орган может легко обойти это решение.

Евроорган уже дважды восстанавливал санкции в отношении бизнесмена после предыдущих судебных решений в его пользу. В обоих случаях это не повлекло каких-либо последствий для самого Совета ЕС.

Гуцериев является владельцем крупнейших промышленных активов, основателем и президентом группы «Сафмар», которая включает сеть отелей и доли в «РуссНефти». Бизнесмен ранее возглавлял «Славнефть» в Беларуси, а связанные с ним компании реализуют инвестиционные проекты в стране, включая строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Forbes оценивает состояние Гуцериева в $5,8 млрд. Помимо предпринимательской деятельности, он имеет опыт парламентской работы в качестве депутата Госдумы второго и третьего созывов, а также состоит в Союзе писателей России.

Евросоюз впервые ввел ограничения против Гуцериева летом 2021 года, аргументировав это его «давней дружбой с президентом [Беларуси Александром] Лукашенко» и влиянием в политической элите республики. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить эти решения через суд ЕС, но ранее получал отказы.

Впоследствии Гуцериев вышел из состава совета директоров «РуссНефти». Позже бизнесмен попал под санкции Великобритании, которая охарактеризовала его как одного из ключевых частных инвесторов в Беларусь и соратника Александра Лукашенко.