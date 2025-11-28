Глава Минобороны Румынии Ионуц Моштяну ушел в отставку на фоне скандала, связанного с публикацией ложной информацией в его резюме. Университет, который он указал как место учебы, заявил, что министр никогда не был его студентом.

«Я подал сегодня заявление об отставке с должности министра национальной обороны», — написал он в Facebook*.

Моштяну рассказал, что обсудил это решение с президентом, премьер-министром и коллегами. Он поблагодарил их за поддержку и работу за пять месяцев на этом посту.

«Я делаю этот шаг с ответственностью и уважением к румынской армии. Румыния и Европа находятся под угрозой атаки России. Наша национальная безопасность должна быть защищена любой ценой. Я не хочу, чтобы дискуссии о моем образовании и ошибках, которые я совершил много лет назад, отвлекали от тяжелой миссии тех, кто сейчас руководит страной», — отметил глава Минобороны.

По словам Моштяну, Румыния сейчас «зажата между теми, кто захватил ее и присосался к государственным деньгам, и теми, кто хочет поджечь ее и свернуть с проевропейского и евроатлантического курса».

Скандал произошел после того, как издание Libertatea сообщило, что министр указал в своем официальном резюме ложную информацию, утверждая, что учился в Университете Athenaeum в Бухаресте по специальности «менеджмент» в конце 90-х.

При этом в самом вузе журналистам заявили, что у них такого студента не было, подчеркнув, что «менеджмент» у них появился только в 2020 году.

Моштяну признал ошибку и 27 ноября извинился за произошедшее, заявив, что «не уделял тогда большого внимания этим деталям». Он отметил, что ему нечего скрывать, и опубликовал в соцсетях диплом бакалавра Университета Bioterra. На следующий день министр объявил о своей отставке.

В декабре 2021 года министр инноваций и цифровизации Румынии Флорин Роман ушел в отставку, проработав на своем посту меньше месяца. Причиной стала публикация расследования Libertatea, выявившего плагиат в его магистерской диссертации. Журналисты также не смогли найти научную статью 2006 года, указанную Романом в резюме. Издание утверждало, что он предоставил ложные данные о своем образовании.

Роман назвал публикацию частью «кампании по своему очернению», отметив, что вынужден подать в отставку, так как не может поступить иначе, «когда белое называют черным».

