Дрон атаковал машину, в которой ехал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Валерий Борисенко, тот получил серьезные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в поселке Борисовка. По словам руководителя региона, БПЛА ударил по движущейся машине, где сидел Борисенко. В итоге авто было повреждено, а глава села получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Также у него диагностированы множественные осколочные ранения лица и плеча, сообщил Гладков.

Борисенко для дальнейшего лечения перевезут в городскую больницу Белгорода, добавил губернатор.

Ранее 5 декабря Гладков сообщил об атаке БПЛА на поселок Борисовка. По его словам, пострадали два мирных жителя, у них осколочные ранения ног. От госпитализации оба отказались, медпомощь им оказали на месте. Кроме того, были повреждены три автомобиля и фасады, разбиты стекла многоэтажки, административного и двух коммерческих зданий.

Утром 5 декабря глава Белгородской области рассказал, что за прошедшие сутки поселок Борисовка, села Березовка, Грузское, Зозули и Стригуны были атакованы 17 дронами, пять из которых подавлены. В Борисовка пострадали трое мужчин, один из них получил тяжёлые ранения. У одного состояние крайне тяжелое, второй лечится амбулаторно, третий в больнице.

«За прошедший день в поселке Борисовке огнем уничтожен грузовой автомобиль, повреждены коммерческий объект, один МКД, 8 легковых автомобилей и линия электропередачи», — добавил утром Гладков.