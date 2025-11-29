Газета «Коммерсант» рассказала историю многодетного жителя Подмосковья, который три года ошибочно числился контрактником, был объявлен в розыск за «оставление воинской части» и отправлен на гауптвахту после задержания. Издание писало, что его могут отправить в зону военной операции. В Минобороны заявили, что разобрались в ситуации, и мужчина будет официально уволен с военной службы.

По данным «Ъ», после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года отец пятерых несовершеннолетних детей из Сергиева Посада, старший сержант запаса Александр Седов добровольно явился в военкомат, не зная, что не подлежит призыву на военную службу как многодетный родитель.

Мужчину направили на учебу в 4-ю гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске. Командование части отправило Седова обратно, выяснив, что он не подлежит мобилизации. Он встал на воинский учет и продолжил ходить на работу.

Осенью 2023 года к Седову пришли сотрудники военной комендатуры и заявили, что он числится в розыске «за самовольное оставление части в период мобилизации» (ст. 337 УК, до пяти лет лишения свободы). После звонка в Сергиево-Посадский военкомат ситуация прояснилась, но через год повторилась. Седова тогда опять на время оставили в покое после обращения в военкомат.

В сентябре 2025 году за Седовым приехал представитель воинской части, входящей в состав Кантемировской танковой дивизии. От него мужчина узнал, что якобы с 2022 года проходит службу по контракту в этой части и снова объявлен в розыск, поскольку в феврале 2025-го «не вернулся из очередного отпуска». Кроме того, Седову объявили строгий выговор за «совершение грубого дисциплинарного проступка».

Местный военком предоставил сотруднику группы розыска документы, подтверждающие, что Седов не уклонист и не подлежит мобилизации. Адвокат семьи Юлия Бондаренко тогда же попросила Следственный комитет России проверить, нет ли в действиях войсковой части признаков мошенничества (ст. 159 УК).

Седову как «контрактнику» полагалось вещевое и денежное довольствие, которого он на самом деле получать не мог, отмечается в заявлении защитницы. СК, однако, не нашел поводов возбуждать уголовное дело. Вскоре после этого адвокату позвонил один из командиров части, объяснив ситуацию вокруг Седова «неразберихой с документами».

На этом история не закончилась: 21 ноября группа военных задержала Седова на рабочем месте, сославшись на приказ и справку-доклад «О самовольном оставлении части или места службы» своего командира. Мужчину увезли к месту предполагаемой службы в Наро-Фоминск и отправили на гауптвахту. «Ъ» писал, что Седов может быть отправлен на СВО.

Позже в Минобороны сообщили изданию, что после проверки документов и обстоятельств «ранее принятые в отношении военнослужащего решения отменены». Седов отправлен домой и находится в отпуске до оформления документов об увольнении с военной службы, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал «Война с фейками» утверждает со ссылкой на источник, что вопросы к Седову возникли из-за бюрократической ошибки. «Из-за бюрократических неточностей документы о нем продолжали числиться в части. Это привело к тому, что спустя время человек оказался в розыске», — пишет канал. После реакции Минобороны на происходящее мужчине не грозит «принудительная» отправка в зону военных действий, говорится в сообщении.