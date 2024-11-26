Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 и 25 ноября нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объектам в Курской области, в результате повреждена радиолокационная станция (РЛС) и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 23 ноября ВСУ запустили пять ракет по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка под Курском.

«В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК “Панцирь”, осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две — достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие», — сказано в отчете Минобороны.

Согласно сообщению, второй удар украинские войска нанесли 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в деревне Халино Курского района.

«Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК “Панцирь”, одна — достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что применение ATACMS «достоверно подтверждено» при обследовании объектов атаки.

Минобороны заверило, что контролирует обстановку, и сообщило что «ответные действия готовятся».

В понедельник, 25 ноября, США официально признали, что разрешили Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что разрешение Киев получил «для самообороны, в случае неотложной необходимости».

Ранее, 19 и 21 ноября, ВСУ впервые запустили ATACMS и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow вглубь территории России — по военным объектам в Брянской и Курской областях. В ответ на это Россия нанесла комбинированный удар по украинской территории, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением «Орешник». Об этом заявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин, указав, что Москва будет отвечать на все действия США и НАТО «так же решительно и зеркально».