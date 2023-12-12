Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около 05:00 12 декабря уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью, сообщило российское Министерство обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты «Точка-У»», — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Точка-У» — модифицированный в 1984 году ракетный комплекс «Точка» советской разработки, на вооружении с 1989 года. Предназначен для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника. После распада СССР все произведенные на тот момент ракетные комплексы и ракеты к ним были разделены между бывшими республиками. Большая их часть досталась России и Украине. Ракеты «Точка-У» применялись в ходе боевых действий в Чечне и в Южной Осетии.

В апреле 2022 года склад с военной техникой возле села Старая Нелидовка Белгородской области был поражен ракетами «Точка-У», выпущенными со стороны Харьковской области. При взрывах и пожаре погибли семь российских военнослужащих, 43 человека получили ранения. Были уничтожены 15 единиц техники, 30 единиц серьезно повреждены. Минобороны оценило ущерб от атаки в 90 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о непредотвращении атаки на российскую территорию (ст. 340 УК России). В декабре 2023 года решение по этому делу вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве, приговорив подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к четырем годам колонии. Этот приговор стал первым в России по 340-й статье УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В апреле 2022 года удар «Точкой-У» был нанесен по железнодорожному вокзалу в Краматорске, погибли около 50 человек. Минобороны России назвало это провокацией со стороны Вооруженных сил Украины.

В июле 2022 года российское оборонное ведомство обвинило ВСУ в «преднамеренном» обстреле «Точками-У» жилых кварталов Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели нескольких горожан и разрушении домов. Позже выяснилось, что погибли четыре человека, трое из которых ранее приехали с Украины.

Последствия ночного обстрела Белгорода. Фотогалерея

В начале августа 2022 года об ударе «Точкой-У» с украинской стороны сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, ракету сбила ПВО, но ее осколки повредили несколько домов и ранили двух человек.