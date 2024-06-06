В честь десятилетия Нормандского формата, который был создан 6 июня 2014 года, бывший помощник президента России Владислав Сурков дал интервью изданию «Актуальные комментарии» — о Минских соглашениях, их уникальности, причинах провала и формуле мира в украинском конфликте. RTVI выбрал самое важное.

Сурков представлял Россию на встрече контактной группы по Украине в Минске и на переговорах «Нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений.

Об актуальности Минских соглашений:

Главной целью Минских соглашений была защита русского Донбасса от антирусского киевского режима. Целью СВО, как было заявлено на высшем уровне в 2022 году, также является защита Донбасса. Цель прежняя, подход другой. Перефразируя Клаузевица, можно сказать, что СВО — это продолжение Минских соглашений другими средствами.

Почему Минские соглашения не сработали:

Пришел Зеленский, покрутился, пошнырял и — раз — не буду выполнять. Его отказ от мирного соглашения вернул Украину в состояние войны с Донбассом. России пришлось задействовать вместо дипломатических средств средства военные. <…>

Зеленский просто попал под влияние западников и западенцев. Он шустрая баба, но легкомысленная. В сериале живет. Сценарий которого пишет не он.

О неоднозначных оценках Минских соглашений:

Нужно просто посмотреть на результат — Донбасс наш. Минские соглашения — одно из блестящих достижений российской дипломатии. Они единогласно были утверждены Совбезом ООН, став актом международного права.

О судьбе Донбасса:

Пункт за пунктом выполняя Минские соглашения, Донбасс уже к 2018-му примерно году де факто пристроил себя к российской политической, административной и экономической системе. А в 2022 году это и юридически оформилось. <…>

Киев на первых порах выполнял Минские договоренности. Но гораздо медленнее Донбасса. Больше имитировал. Не желал напрямую общаться с ДНР и ЛНР. Хитрил, тянул, передергивал. В результате потерял время. Отстал от Донбасса. И Донбасс ушел своим путем. В Россию. Что и требовалось доказать.

О «формуле мира»:

Режим Зеленского esse delendam. Таков рецепт. По-другому не лечится. Формула мира проста, вот она, запишите: «минус Зеленский». Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат. Разбушевавшееся украинство обречено на поражение.

Кто и что пишет об интервью Суркова

Владислав Сурков выбрал очень правильный момент для публикации своего интервью, пишет телеграм-канал «Преемник». «Скучающие на площадках ПМЭФ топы смогут ознакомиться, а поскольку выступление президента запланировано на другой день, в повестке оно не утонет. Обсуждение же содержания этих очерков давно утратило смысл», — поясняет автор канала.

Журналист и историк Павел Данилин подверг сомнению предложенную Сурковым формулу мира — «минус Зеленский». По его словам, ликвидация Зеленского ничего не даст, а «бить надо по хозяевам и кукловодам», в том числе «не прямо, но разрушая их интересы, нанося им ущерб».

Публицист Александр Пелевин в своем телеграм-канале резко раскритиковал заявление Суркова о том, что Минские соглашения были «блестящим достижением российской дипломатии». По его словам, из-за этих соглашений «Украинушка перевооружилась и закрепилась».

Нормандский формат и Минские соглашения

Пакет документов по урегулированию конфликта в Донбассе, известный как Минские соглашения, был подписан в 2014 и 2015 годах представителями России, Украины и ОБСЕ. Подписи под договорами также поставили представители ДНР и ЛНР.

Соглашения предусматривали прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, конституционную реформу на Украине и закрепление «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Россия неоднократно обвиняла Украину в нежелании выполнять Минские договоренности. В январе 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что их выполнение «означает уничтожение страны».

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, после чего сообщил, что Минских соглашений больше «не существует». По словам Зеленского, они были «поездом, который мчался в пропасть».

В декабре 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что Минские договоренности дали Киеву «драгоценное время», чтобы стать сильнее. Бывший украинский президент Петр Порошенко также заявлял, что Минские соглашения дали Украине время на укрепление армии, экономики и «проукраинской антипутинской коалиции».

Знала ли Россия, что Минские соглашения провалятся

В феврале 2023 года Сурков в интервью на вопрос «Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» ответил «НЕТ».

Комментируя это его заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «российская сторона приложила изрядные усилия на переговорном треке для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые стороны на себя взяли». При этом, по словам представителя Кремля, к началу 2023 года власти России уже осознали, что Украина и не собиралась выполнять Минские соглашения.

Летом 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что причиной вооруженного конфликта стал отказ Украины выполнить Минские соглашения. По его словам, если бы Порошенко тогда следовал его советам, сейчас «все было бы тихо и спокойно», в Луганской и Донецкой областях по-прежнему ходила бы украинская гривна, а Донбасс входил бы в состав Украины на правах автономии.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в конце 2023 года заявил RTVI, что российская сторона проявила «долю лукавства», утверждая, что была обманута в вопросе соблюдения Киевом Минских соглашений.

«Вы знаете, мне кажется, что здесь есть некая доля лукавства, в том числе и с нашей стороны. Ну что значит “обманули”? Что ж, мы такие доверчивые и такие легковерные, такие неопытные?» — рассуждал сенатор.

Он предположил, что Москва не осознавала своей готовности к «лобовому противостоянию» и стремилась оттянуть его всеми силами, «посылая сигналы о том, что мы хотели бы выйти на какое-то мирное урегулирование».