Пятеро пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» остаются в больницах спустя два месяца, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, пострадавшие лечатся в московских больницах и федеральных центрах.

«Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести», ― сообщил глава Минздрава.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением рок-группы «Пикник» вооруженные люди устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. По делу о теракте арестованы 12 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*). Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки утверждали, что речь идет об афганском филиале ИГ* «Вилаят Хорасан»*.

Следственный комитет России сообщал о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что на месте «Крокус Сити Холла» может появиться сквер с памятником.

Представители Crocus Group, которая владеет зданием, отметили в свою очередь, что говорить о вариантах благоустройства территории преждевременно, сначала нужно дождаться результатов экспертиз.

* организация признана в России террористической и запрещена