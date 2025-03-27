Правительство России поддержало инициативу депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и главы думского комитета по развитию гражданского общества Яны Лантратовой об ужесточении уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Об этом депутат СРЗП написала в телеграм канале.

По словам Лантратовой, проблема цифрового мошенничества достигла «критического уровня».

«Сотни миллиардов рублей — таков ущерб, нанесённый россиянам за последние годы», — заявила она. Депутат подчеркнула, что «всё чаще жертвами становятся подростки.

«Благодарю председателя правительства за абсолютную поддержку моего предложения! Михаил Владимирович также добавил, что сейчас создается единая специальная платформа для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов, которая позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета», — написала Лантратова.

Как рассказала депутат, речь идет не о материальных потерях, — «речь идёт о спасении жизней наших детей».

«Сложные схемы обмана, дипфейки, фейковые call-центры, взлом аккаунтов — всё это требует срочного реагирования на законодательном уровне!», — заявила Лантратова.

«В Санкт-Петербурге 17-летний мальчик ушел из жизни после того, как стал жертвой мошенников. Недавно мне позвонила женщина — ее сын перевел деньги, принадлежащие матери, и боялся признаться. Его удалось спасти, но она сказала: „он просто таял на глазах“», — рассказал депутат.

Сообщения о детях, которых обманули кибермошенники, появляются каждую неделю. 18 марта в Ачинске в Красноярском крае пропала 15-летняя школьница. Через некоторое время неизвестные прислали ее родителям видеообращение заплаканной девушки, записанное на кладбище, с просьбой перевести 500 тыс. рублей. На поиски пропавшей отправились 150 человек.

Правоохранители нашли подростка на следующий день, 19 марта, в квартире жилого дома в соседнем городе Назарово. Школьница рассказала, что следовала указаниям телефонных мошенников.

Также 25 марта столичные следователи возбудили уголовное дело о похищении школьницы в Москве после общения с мошенниками. По словам правоохранителей, мать пропавшей обратилась с заявлением об исчезновении и возможном похищении 15-летней дочери. Подросток ушел из дома в Новой Москве в неизвестном направлении накануне пропажи, 24 марта, уточнили следователи.