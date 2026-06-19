Президент США Дональд Трамп сфотографировался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита G7 во французском Эвиане, потому что она умоляла его сделать совместное фото. Об этом он заявил в интервью программе «L’aria che tira» на итальянском телеканале La7, текстовую версию которого публикует Repubblica.

По словам Трампа, он не был обязан разговаривать с Мелони, поэтому она, вероятно, рада, что он все же уделил ей внимание.

«Она умоляла меня сфотографироваться со мной! Она так сильно хотела фото со мной. Я бы даже не стал его делать, но мне стало ее жаль», — заявил американский лидер корреспонденту Даниэле Компатанджело.

В ходе интервью Трамп также резко раскритиковал Европу за ошибки в энергетической и миграционной политике, заявив, что ее ждет крах, если эти проблемы не будут решены.

Мелони оперативно ответила на высказывания Трампа, опубликовав видеообращение в Instagram*.

«Я просто ошеломлена. Я не знаю, почему президент США так себя ведет по отношению к своим союзникам. Это происходит не в первый раз», — заявила премьер Италии.

Она заверила, что высказывание Трампа о ее просьбах по поводу фото не соответствует действительности. По словам Мелони, она не намерена терпеть подобное обращение:

«Одно он должен запомнить: я и Италия никогда не умоляем».

Заявление Трампа вызвало бурную реакцию в итальянском политическом истеблишменте. Лидер партии «Ация» Карло Календа назвал президента США «серийным лжецом и опереточным хулиганом», заявив, что оскорбления в адрес премьера «наносят ущерб чести нации».

Президент движения «5 звезд» Джузеппе Конте также осудил американского президента, подчеркнув, что Италия не заслуживает публичного унижения со стороны союзников, и призвал защищать национальное достоинство.

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