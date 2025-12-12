Крымский гарнизонный военный суд приговорил рядового Олега Лященко к 5,5 годам колонии строгого режима по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Олег Лященко, родившийся в Донецке и получивший российское гражданство после переезда в Крым, в феврале 2022 года прибыл в родной город к матери. Там, по информации издания, он записался на трехдневные учебные военно-полевые сборы, за которые ему обещали выплатить около 30 тысяч рублей, после чего был мобилизован местным военкоматом ДНР.

После вхождения республики в состав России он продолжил службу в составе одной из частей 51-й армии и участвовал в боевых действиях в зоне проведения военной операции.

Следствие установило, что в марте 2023 года Лященко «являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту» самовольно покинул свою часть и уехал к семье в Крым. В июне 2024 года он был задержан, когда он пришел в ГАИ менять права. Как оказалось, военная комендатура ДНР объявила мужчину в розыск.

Суд, признав его виновным в дезертирстве в период мобилизации, назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств: наличия четырех малолетних детей на иждивении и участия в СВО.

Адвокат осужденного Владимир Климашевский назвал приговор незаконным, указывая на отсутствие в деле подписанного контракта о службе и тот факт, что его подзащитный, как гражданин России, не мог быть мобилизован на основании указа властей ДНР.

«Суд не внял нашим доводам о том, что Олег Лященко не мог быть мобилизован на основании указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года, поскольку с апреля 2021 года является гражданином России»,— заявил защитник Лященко.

Однако Южный окружной военный суд, отклонил жалобу стороны защиты и оставил приговор в силе.