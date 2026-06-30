Министерство обороны Молдовы и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили рамочное соглашение и подписали контракт на приобретение более 100 единиц современной военной техники у канадской компании Roshel. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Общая стоимость сделки составит более €50 млн. Средства будут выделены в качестве безвозвратного гранта со стороны Евросоюза. Поставка техники ожидается в мае 2027 года.

Как отметили в министерстве, сделка стала частью пакета помощи на 2022-2025 годы, целью которого является повышение мобильности и транспортных возможностей армии Молдовы. Это направление реализуется при поддержке Европейского союза в рамках Европейского фонда мира.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый поблагодарил компанию-исполнителя за открытость и готовность к сотрудничеству в ходе встречи с ее представителями. Он также указал на важность последовательной поддержки со стороны ЕС в укреплении обороноспособности страны.

«Современная и сильная Национальная армия означает мир и безопасность для страны, и Европейский союз продолжает поддерживать нас на этом пути, в том числе через Европейский фонд мира», — сказал он.

По словам министра, закупка будет способствовать модернизации процесса подготовки кадров, увеличению оперативной совместимости сил, усилению институциональной устойчивости и приведению состояния Вооруженных сил республики в соответствие с европейскими стандартами.