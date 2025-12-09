На Болотной площади и в павильоне «Фабрика подарков» завершилось яркое новогоднее событие: флагманский почтовый ящик проекта «Письмо Всероссийскому Деду Морозу» открыл свои двери для москвичей, а Киностудия Горького представила семейный фильм «Письмо Деду Морозу».

Символическое первое письмо в ящик отправил сам Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, а вместе с ним жители столицы смогли лично положить свои послания и загадать желания. В церемонии приняли участие актриса Екатерина Темнова и представители проекта «Зима в Москве».

Флагманский ящик стал частью федеральной инициативы: по всей стране установлено уже более 200 таких почтовых точек — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока. Все письма доставляются в Великий Устюг, где Дед Мороз лично прочтет каждое из них.

Параллельно с этим москвичи открыли для себя новый семейный фильм «Письмо Деду Морозу», который вышел в широкий прокат 27 ноября. В центре сюжета — юрист Петр Безуглов и его сын Ванечка, которые с помощью старых писем Деду Морозу погружаются в волшебные приключения: ожившие игрушки, реки газировки и неожиданные встречи с героями, которых сыграли артисты Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Дима Билан.

Фильм стал частью юбилейного года Киностудии Горького, которой исполнилось 110 лет, и первым масштабным релизом студии в составе Московского кинокластера. Событие на Болотной площади сочетало семейную атмосферу и зимние сказочные мотивы, предоставив гостям возможность окунуться в детские воспоминания.