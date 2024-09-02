Среди одиноких девушек стал пользоваться популярностью новый дейтинг-тренд — знакомства в больницах и клиниках. Эксперты рассказали RTVI, может ли такой подход помочь созданию крепких отношений, на что нужно ориентироваться при выборе партнера и чем могут обернуться обманутые ожидания.

Роза Сябитова, телеведущая

Я вам как всенародная сваха скажу следующее. В вопросе поиска мужчины для серьезных отношений с перспективой создания семьи и штампа в паспорте, то есть для официального брака, неважно, в какую поликлинику или больницу вы пойдете. Хотя я считаю, что больница — не лучшее место, чтобы знакомиться, там вообще-то люди лечатся. С таким же успехом можно на кладбище сходить — там очень много вдовцов.

Чтобы успешно выйти замуж, нужно ответить на самый важный вопрос. Он имеет отношение и к мужчинам, и к женщинам: «Зачем?» Как только будет найден ответ на этот вопрос — сразу будет понятно, где искать. Еще моя бабушка, мудрая женщина, говорила: «Хотите сытой жизни — счастливых дней будет меньше, хотите счастливых дней больше — сытых будет меньше».

Что она имела в виду? Это — к вопросу «зачем». Наши прабабки дурами не были, вообще — надо историю читать. «Домострой», кстати, очень хорошая инструкция по тому, как стать хорошим мужем, хорошей женой. И там, кстати, тоже есть инструкции, как успешно выйти замуж, просто надо читать адаптированный вариант.

Если вы хотите провести свою жизнь так, чтобы в ней было больше счастливых дней, то тогда для вас [подойдет и] Вася с 15-й автобазы, обычный парень, который будет работать рабочую неделю до шести часов и приходить домой. У него хватит времени и на жену, и сделать уроки с дочкой, и с сыном в футбол поиграть. Правда, не будете отдыхать на Мальдивах — будете зарабатывать, строить семью. Зато «счастливых дней» больше.

А если хотите «сытых дней» — то здесь нужен обеспеченный мужчина. Правда, времени на то, чтобы делать уроки и в футбол играть, да даже на тот же самый отдых на Мальдивах, вряд ли найдется. Почему? Потому что много работает.

Искать партнера надо с позиции выбора, а не скудности. Другими словами — нельзя голодным ходить в магазин, возьмете первое, что попало под руки. Простые ребята — на выставках, на футболе. Если хотите с богатым познакомиться, то запишитесь в яхт-клуб, в гольф-клуб — туда, где много обеспеченных мужчин. Правда, вам самой придется купить дорогую экипировку и взять тренера, чтобы он научил вас играть.

Самое важное. Неважно, куда вы пойдете знакомиться. Доброжелательная, веселая, улыбчивая, открытая к знакомству женщина имеет больше шансов встретить свое счастье, чем расфуфыренная в бренде злобная женщина, которая ищет только богатого.

Александра Миллер, психолог

Во-первых, хочется призвать людей к адекватности, которой мало в современном мире. Вы знаете, парадоксально, но факт — у нас наводнение различных тренингов личностного роста, развелся миллион психологов, даже высококвалифицированных — якобы получивших настоящее высшее образование и прошедших миллион курсов. Но тем не менее, общество показывает обратную реакцию. Почему-то люди слушают тренинги, читают книги и делают потом очень странные неадекватные вещи.

Я же призываю людей просто быть открытыми к социальным знакомствам, вообще — к социуму. Быть социально активным человеком, участвовать в различных мероприятиях, общаться с друзьями и не ходить повсеместно с табличкой на лбу: «Я ищу мужа» или «Я ищу жену». Это по меньшей мере странно. У нас обязательно за миллионера у нас все хотят, но ведут себя очень странным образом. Так, что ни один миллионер даже в страшном сне не увидит такую супругу.

Любой мужчина, будь то миллионер или будь то пожарный, кто угодно, если он адекватный, то понимает — с искренними намерениями женщина или нет, какой жизнью она живет, какие у нее ценности. Поэтому если просто разыскивать мужа, ходить с этой табличкой на лбу или во всю грудь — это ни к чему не приведет. В лучшем случае можно сходить на свидание или повстречаться пару месяцев, но ничем хорошим это не закончится. Социальная, активная жизнь и адекватное поведение привлечет больше вероятностей хорошего, качественного знакомства с продолжением.

Давайте обратим внимание на то, что мы все объединяемся и встречаемся по интересам. Опять же, яркий пример — Ксения Собчак, ее брак с Виторганом. Это абсолютно разные, полярно разные люди. Он любит играть на гитаре у костра, ходить в походы, а Собчак у нас светская львица, которая любит из ряда вон выходящие мероприятия — совершенно другой формат.

Что произошло? Да, она родила прекрасного ребенка, но, тем не менее, уже потом встретила человека, который на самом деле полностью отражает и разделяет все ее взгляды на жизнь, и мы видим, насколько они с супругом теперь гармоничная пара. Поэтому на интересы тоже стоит обращать внимание, подходят ли вам эти интересы. Как правило, браки распадаются, потому что люди идут разными путями, смотрят на жизнь по-разному.

Из-за того, что женщины в погоне за мужем просто сходят с ума, они забывают о том, что они сами себе роют яму, заведомо идут на то, чтобы потом одной растить ребенка — в случае создания и притягивания за уши вот такой вот странной семьи.

У меня была такая клиентка, которая встретила совсем посредственного парня. Она уже тогда зарабатывала больше денег, и мы обсуждали на встречах, что нужно подумать, готова ли она идти в такой брак. Тем не менее, она все равно решила выйти за него замуж. Через три года они развелись.

О чем это говорит? Это говорит, опять же, о неоправданных женских ожиданиях. Если ты встречаешь какого-нибудь сантехника Васю, то сантехник Вася через 3-5 лет не станет олигархом. Он не будет возглавлять какую-нибудь крупную корпорацию. Это, по меньшей мере странно — здесь опять вопрос к адекватности женщин, и ни в коем случае не к мужчинам.

То есть претензии потом предъявляются мужчинам, а я задаю вопрос женщинам — что ты хотела из него сделать? Какую-то волшебную таблетку дать? Ну что должно было такого чудодейственного произойти, чтобы он вдруг раз! — и стал зарабатывать миллионы.

Поэтому в качестве красных флагов — здесь нужно, конечно же, на адекватность мужчины обращать внимание. Потому что есть чрезмерные ревнивцы — тоже не надо забывать эти случаи. Допустим, случай с Бишимбаевым, который изначально контролировал свою жену, и вроде как ей это очень даже нравилось (экс-министра национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорили к 24 годам колонии за убийство жены с особой жестокостью, — прим. RTVI).

Он контролировал каждый ее шаг, что-то запрещал — на подобные признаки абьюза я рекомендую обращать девушкам внимание. Это такие маленькие звоночки, потом переходящие в колокол. Хорошо, если удается остановить это все вовремя.