МВД России запросило у военкоматов данные о лицах, которые после получения российского гражданства не встали на воинский учет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

По данным Волк, за восемь месяцев 2024 года российского гражданства лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий». Она предупредила, что ведомство приступило к реализации положений закона, предусматривающих прекращение гражданства России у граждан, которые не встали на воинский учет.

«В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — пояснила она.

Вместе с тем в российских регионах военные следователи проводят рейды по выявлению не вставших на учет натурализованных граждан, на это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Проверки затронули Алтайский край, Мурманскую область, Ставрополье и Екатеринбург.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО), в Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе «в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство».

«Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — отметили в ведомстве.

В Алтайском крае рейд прошел на стройках сразу в нескольких районах. Всего правоохранители проверили 143 иностранца, среди которых восемь не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального МВД,

«Все правонарушители были доставлены в отдел МВД России по Первомайскому району для дальнейшего разбирательства. Граждане, не вставшие своевременно на воинский учет, доставлены в военные комиссариаты», — отметили в ведомстве.

В Приморье пять человек получили российское гражданство и не встали на воинский учет, в Ставрополье — четыре, а в Мурманской области — один.

Закон о лишении приобретенного гражданства в России действует с октября 2023 года. Он предусматривает изъятие паспортов за совершение преступлений по приблизительно 60 статьям УК, в числе которых:

«фейки» о действиях властей и российской армии,

дезертирство,

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,

незаконный оборот оружия и наркотиков,

бандитизм,

организация преступного сообщества и др.

Впервые этот закон применили в России в декабре 2023 года. Российские паспорта изъяли у «двух приезжих мужчин», которые были осуждены за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

В том же месяцев впервые приобретенного российского гражданства были лишены двое молодых людей, которые не встали на воинский учет. Это произошло в Челябинске — мужчины в возрасте 21 года и 24 лет не пришли в военкомат в течение двух недель после получения российского гражданства. Кроме того, при подаче заявления на получение паспорта молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность», утверждало МВД. В ведомстве уточнили, что ранее они проживали в стране «ближнего зарубежья».

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. Теперь МВД обязано предоставлять сведения о мужчинах, которым одобрили прием в российское гражданство и предстоит процедура принесения присяги.

Граждане, получившие российское гражданство, должны в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета они не смогут легально работать в стране.